39-летняя Дженна Деван похвасталась роскошным бюстом через 2,5 месяца после вторых родов

39-летняя звезда фильмов «Шаг вперед» и «Держи ритм» Дженна Деван в начале марта стала мамой во второй раз. Она родила сына Каллума от жениха — актера Стива Кази. И спустя короткое время актриса и танцовщица уже вернула себе прекрасную фигуру.

Это она доказала, опубликовав забавное фото из бассейна, а заодно похвасталась шикарным бюстом.