39-летняя Дженна Деван похвасталась роскошным бюстом через 2,5 месяца после вторых родов
Фото: Instagram
39-летняя звезда фильмов «Шаг вперед» и «Держи ритм» Дженна Деван в начале марта стала мамой во второй раз. Она родила сына Каллума от жениха — актера Стива Кази. И спустя короткое время актриса и танцовщица уже вернула себе прекрасную фигуру.
Это она доказала, опубликовав забавное фото из бассейна, а заодно похвасталась шикарным бюстом.
Дженна Деван 9 лет была в браке со звездой Голливуда Ченнингом Татумом. Они познакомились на съемках романтического фильма «Шаг вперед». У экс-супругов растет дочь Эверли. После развода с Дженной Ченнинг отметил, что всегда будет любить ее, что она лучшая женщина и мать.
Чуть больше года назад у актрисы начался роман с коллегой Стивом Кази. Но пожениться до появления на свет сына они не успели. Однако, заветное кольцо и предложение руки и сердца Дженна Деван все же дождалась. За пару недель до рождения Каллума актеры обручились.
Фото и видео: Instagram, East News
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