Вера Брежнева похвасталась стройной длинноногой мамой в купальнике: «Хочу так же выглядеть в 68»

Поклонники Веры Брежневой знают: свою роскошную фигуру вместе с любовью к спорту она унаследовала от мамы, Тамары Галушки. В этот понедельник, 8 июня, звездная дочь поздравила ее с днем рождения.

«Моя Богиня! Моя красавица, моя хрупкая и такая сильная, мудрая и добрая, мой самый лучший пример, мой друг! Моя мама! Люблю и ценю эту восхитительную женщину каждый день, но сегодня особенно!!! Потому что сегодня день рождения!!! И в связи с ситуацией, где мама празднует свой праздник (впервые за много лет без нас) желаю ей САМОГО главного — здоровья!!! Буду благодарна и вашим лучикам добра) Маме сейчас это нужно!) Фото — мое любимое за прошедший год! Хочу так же выглядеть в свои 68», — написала Вера.