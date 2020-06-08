Вера Брежнева похвасталась стройной длинноногой мамой в купальнике: «Хочу так же выглядеть в 68»
Фото: Instagram Веры Брежневой
Поклонники Веры Брежневой знают: свою роскошную фигуру вместе с любовью к спорту она унаследовала от мамы, Тамары Галушки. В этот понедельник, 8 июня, звездная дочь поздравила ее с днем рождения.
«Моя Богиня! Моя красавица, моя хрупкая и такая сильная, мудрая и добрая, мой самый лучший пример, мой друг! Моя мама! Люблю и ценю эту восхитительную женщину каждый день, но сегодня особенно!!! Потому что сегодня день рождения!!! И в связи с ситуацией, где мама празднует свой праздник (впервые за много лет без нас) желаю ей САМОГО главного — здоровья!!! Буду благодарна и вашим лучикам добра) Маме сейчас это нужно!) Фото — мое любимое за прошедший год! Хочу так же выглядеть в свои 68», — написала Вера.
«Мама просто волшебная! Поздравляю от всего сердца», «Я тоже хочу так выглядеть в 68», «Какая красавица, вы Верочка точно будет так же выглядеть, пускай будет здоровая и счастливая долгие долгие годы», «Я сначала подумала, что это Вы сидите) Так похожи, просто капельки воды», «Копия мамы вы Вера», «Подумала что вы, мама шикарная, здоровья ей и долгих и счастливых лет жизни», «Мама-Супер», — обсуждают подписчики.
Фото и видео: Instagram
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