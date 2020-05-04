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Виктория Боня сама сделала себе макияж как у Анджелины Джоли: «Удался мой образ, как вы считаете?»

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Виктория Боня и ее макияж в стиле Анджелины Джоли

Фото: Instagram Виктории Бони

40-летняя Виктория Боня уверена: быть красивой — это просто.

«Макияж своими руками?! Запросто! Это любимый макияж Анджелины Джоли. Вы меня часто с ней сравниваете, и я решила, что вам этот образ тоже очень понравится. Удался мой образ, как вы считаете?», — кокетничает она.

Пухлые губы, скульптурирование лица, стрелки — всему этому модель научилась у визажистов, с которыми она работала.

Подобные навыки могут оказаться полезными во время карантина: не так давно певица Вера Брежнева устроила целую домашнюю фотосессию без помощи профессионалов, сделав себе яркий макияж, эффектную прическу, продумав наряд и ракурсы.

Фото и видео: Instagram

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