Виктория Боня сама сделала себе макияж как у Анджелины Джоли: «Удался мой образ, как вы считаете?»
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Фото: Instagram Виктории Бони
40-летняя Виктория Боня уверена: быть красивой — это просто.
«Макияж своими руками?! Запросто! Это любимый макияж Анджелины Джоли. Вы меня часто с ней сравниваете, и я решила, что вам этот образ тоже очень понравится. Удался мой образ, как вы считаете?», — кокетничает она.
Пухлые губы, скульптурирование лица, стрелки — всему этому модель научилась у визажистов, с которыми она работала.
Подобные навыки могут оказаться полезными во время карантина: не так давно певица Вера Брежнева устроила целую домашнюю фотосессию без помощи профессионалов, сделав себе яркий макияж, эффектную прическу, продумав наряд и ракурсы.
Фото и видео: Instagram
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