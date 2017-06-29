37-летняя Виктория Боня показала все свои морщины: «Я буду стариться интересно»
Подписчики Виктории Бони привыкли к идеальной картинке, которую транслирует им бывшая звезда «Дома-2». Но, помимо комплиментов, в ее блоге с завидным постоянством появляется и критика. Сегодня Instagram-красотка ответила всем тем, кто обвиняет ее в попытках с помощью графических редакторов скрыть признаки старения.
«Сейчас мне 37 лет с хвостиком... Через пару будет 40. Эта фотография не обработана фотошопом и фильтрами. Здесь вы можете рассмотреть каждую морщинку, если желаете. "Боня состарилась", все чаше пишете вы. Только молодухи, которые пишут, что я старуха, почему-то безвылазно сидят на моих страницах, считая каждую морщинку. А потом спрашивают советы, какими кремами им пользоваться и какой косметикой, видимо чтоб в свои двадцать выглядеть также "старо". Я буду стариться так интересно, милые молодухи, что вам и сегодня так не выглядеть, имейте в виду))) А за советами приходите, я не жадная, расскажу все секреты красоты», — обратилась она к хейтерам.
«Даже в свои 37 и с морщинками вы очень сексуальная», «Красивые женщины как вино с годами становятся лучше», «Виктория, вы изменили свою жизнь, свою внешность, свое окружение, почему бы теперь не измениться внутри? У вас давно другой уровень! Пусть эти "молодухи", "курочки" и т.д. пишут что хотят, научитесь не обращать внимания, тем более вы проводите тренинги. Я не думаю, что успешные люди, звезды читают негативные комменты и тем более реагируют на них, им просто наплевать, им некогда! Вы действительно очень красивы и молоды, вам просто завидуют! Добрые люди излучают добро!», — поддерживают ее фанаты.
А как вы относитесь к обработанным фотографиям в соцсетях звезд?
Фото: instagram.com