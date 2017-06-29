Виктория Боня ответила на нападки критиков

Подписчики Виктории Бони привыкли к идеальной картинке, которую транслирует им бывшая звезда «Дома-2». Но, помимо комплиментов, в ее блоге с завидным постоянством появляется и критика. Сегодня Instagram-красотка ответила всем тем, кто обвиняет ее в попытках с помощью графических редакторов скрыть признаки старения.

«Сейчас мне 37 лет с хвостиком... Через пару будет 40. Эта фотография не обработана фотошопом и фильтрами. Здесь вы можете рассмотреть каждую морщинку, если желаете. "Боня состарилась", все чаше пишете вы. Только молодухи, которые пишут, что я старуха, почему-то безвылазно сидят на моих страницах, считая каждую морщинку. А потом спрашивают советы, какими кремами им пользоваться и какой косметикой, видимо чтоб в свои двадцать выглядеть также "старо". Я буду стариться так интересно, милые молодухи, что вам и сегодня так не выглядеть, имейте в виду))) А за советами приходите, я не жадная, расскажу все секреты красоты», — обратилась она к хейтерам.