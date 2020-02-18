«Когда недавно я была в Доминикане, невозможно было не обратить внимание на то, как хорошо выглядят европейцы в почтенном возрасте! И дело не только в том, как люди выглядят, но и в том, какое от них свечение. Идет по пляжу влюбленная парочка старичков! Эти мужчина и женщина вместе уже, наверное, лет 50. Они держатся за руки, улыбаются, и ясно, что они за жизнь совершенно друг другу не надоели! Он лишен пуза, а она, хоть походка ее уже старческая, по-прежнему несет в себе какую-то девичью легкость. Я понимаю, что во многом то, какие мы в старости, зависит от благополучия, и финансового, и личного. Но можно бесконечно рассуждать, что первично: материя или мысль. Человек некрасив, потому что неблагополучен, или неблагополучен, потому что плюнул на себя?» — рассуждает Катерина Шпица. Актриса отметила, что на пляжах можно видеть много красивых 15-летних юношей, но среди взрослых 40-летних мужчин процент красивых заметно снижается из-за «упругого барабанчика» на месте пресса.«У женщин дела обстоят тоже неважно, но надо отметить, что в процентном соотношении они лучше следят за собой! Может, из-за внутривидовой конкуренции?», — продолжает Шпица.Актриса уверена: человек при любой возможности должен усовершенствовать свое тело.«Да, иногда с телом происходят необратимые вещи из-за генетической болезни, после беременности, родов или травм. И это надо принять! Но если элементарно можешь похудеть — худей, можешь попу подкачать — качай! Пластическая хирургия в моем понимании должна быть только средством от очевидного уродства, а не излишеством. Я боюсь всяких вмешательств. Важно питание, настроение и спорт», — завершает рассуждения актриса. «Отличный пост! Я всегда не понимала людей которые плюют на свою внешность, большинство мужчин ужасно выглядят. Им 30, а на вид все 50. Да и многие девушки аналогично. И необязательно ходить в фитнес клуб или иметь миллионы!», «Согласная с вами», «Всему виной лень, ее так трудно побороть», — согласились с актрисой подписчики.«Катерина, вы красавица!», «Прекрасная русалка», «Красивая и талантливая девушка и актриса», «Секс-бомба», «Шикарная женщина», «Миниатюрная такая», — тут же усыпали Катерину комплиментами.Ранее Катерина Шпица признавалась, что ее молодость и стройная фигура досталась ей от мамы, поэтому ее особой заслуги в том, что она выглядит моложе своих лет, нет.А вы согласны со словами актрисы? Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!