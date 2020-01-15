На ночь глядя: 34-летняя Катерина Шпица показала пикантное черно-белое фото и дерзко осадила пошляков и хамов

Короткое видео с отдыха, которое опубликовала Катерина Шпица в своем блоге на днях, вызвало массу комментариев, среди которых были и негативные. Не всем подписчикам понравилось то, что актриса демонстрирует тело в купальнике, и даже погоня за крабом не смягчила их сердца — хейтеры выплеснули весь яд, выделение которого спровоцировала подтянутая миниатюрная фигура звезды. Не обошлось и без «грязных» комментариев.

В ответ на это звезда опубликовала пикантное черно-белое фото. «"А Катька слушает, да ест". Есть те, кому в инсте реально интересны тексты, в которых можно увидеть личность пишущего, кто черпает тут знания, мотивацию и вдохновение. Но куда больше тех, кому просто надо хоть как-то выместить досаду от своего никчемного существования через "народную мудрость" в комментариях. И частая их тема — сексуальность: "Я бы вдул", "Вы не такая", "Вам фото в купальнике не идут", "Вот как ни старайся, я б с тобой не стал", "Бревно, ни талии, не бедер", "Сделай сиськи"... Разве психологически зрелый, умный, счастливый человек такое напишет? Люди в обморок падают от очертания женского соска под одеждой, фантазируют об оральных утехах, увидев на фото приоткрытый рот, усматривают пошлость в арбузе, который положили между ног, чтоб удобнее было вырезать мякоть, не рискуя уронить все в песок... Оспади, боюсь подумать, что будет, если сняться в купальнике среди бананов) Если выбирать между "Шпица, ну это чересчур" и "Бревном" я ,конечно, выберу первое) Но и второе меня не обижает. Я не жажду быть визуальным стимулятором для ручной работы мужчин планеты всей. Сексуальность — это не когда тебя хотят все, что и невозможно, так же, как хотеть всех встречных мужчин. Нет, такое встречается, но это диагноз, непаханое поле для психоаналитика. По определению ВОЗ сексуальность — это центральный аспект бытия человека на протяжении всей его жизни. Это не только секс, но куда более сложное явление, комплексная характеристика для различных психологических и физиологических процессов, которые прямо или косвенно относятся к половой жизни. Цепляет не одно тело, а личность в совокупности. Важно,чтобы в паре были сексуальными мужчина и женщина друг для друга. А вершина парада самых сексуальных — не самоцель. Я знаю море людей, сексуальных на фото, но пресных в жизни, и наоборот. И никогда, никогда вы не будете понимать сущность человека, не зная его лично. Поэтому (не)сексуальным можно назвать фото, но не человека», — написала она.