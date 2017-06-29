32-летний Криштиану Роналду показал своих новорожденных двойняшек
1/10
Многодетный папаша Криштиану Роналду похвастался своими малышами
О том, что известный футболист Криштиану Роналду станет многодетным отцом, западные СМИ заговорили в марте. 8 июня малыши появились на свет, и сегодня счастливый отец опубликовал трогательную фотографию с двойняшками. «Я счастлив держать на руках две новых любови своей жизни», — написал он.
Детишек спортсмену родила суррогатная мать, ее имя по понятным причинам не разглашается. Малышей назвали Евой и Мэтью. Для фото девочку нарядили в очаровательное платьице, мальчику же подобрали симпатичный костюмчик.
Напомним, что сейчас у Криштиану подрастает шестилетний сын, который, по слухам, также родился от суррогатной матери. Девушка футболиста, 22-летняя модель Джорджина Родригес, возможно тоже беременна.
Фото: globallookpress.com, instagram.com