Многодетный папаша Криштиану Роналду похвастался своими малышами

О том, что известный футболист Криштиану Роналду станет многодетным отцом , западные СМИ заговорили в марте. 8 июня малыши появились на свет, и сегодня счастливый отец опубликовал трогательную фотографию с двойняшками. «Я счастлив держать на руках две новых любови своей жизни», — написал он.

Детишек спортсмену родила суррогатная мать, ее имя по понятным причинам не разглашается. Малышей назвали Евой и Мэтью. Для фото девочку нарядили в очаровательное платьице, мальчику же подобрали симпатичный костюмчик.

Напомним, что сейчас у Криштиану подрастает шестилетний сын, который, по слухам, также родился от суррогатной матери. Девушка футболиста, 22-летняя модель Джорджина Родригес, возможно тоже беременна.

Фото: globallookpress.com, instagram.com