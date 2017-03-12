Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду вскоре снова станет отцом. Об этом сообщает издание The Sun. Как сообщает анонимный источник, близкий к семье спортсмена, вскоре суррогатная мама родит для него близнецов.

Женщина проживает на западном побережье США, и находится на последних месяцах беременности. Когда малыши родятся, 32-летний Роланду заберет их и отвезет в свой особняк около Мадрида.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)Фев 5 2017 в 12:38 PST

Футболист принял такое решение ради своего старшего сына Криштиану-младшего. Роналду хочет, чтобы у него были братья и сестры. «Криштиану не терпится встретить новых членов его семьи. Он старается скрывать свою личную жизнь, но рассказал своим близким друзьям, что двойняшки очень скоро родятся. Он решил, что настало время, чтобы у его сына появились братья, с которыми он будет расти», — цитирует издание источник. Пол малышей пока не сообщается, но возможно, это будут мальчики.

Напомним, что старшему сыну спортсмена 6 лет, он также рожден с помощью суррогатного материнства. Мальчик тоже хочет стать футболистом, как его отец, сообщает сайт Letidor.ru.

Фото: instagram.com, globallookpress.com