На днях в блоге известного футболиста Криштиану Роналду появилась фотография, на которой он изображен вобнимку с девушкой. Внимательные фанаты заметили округлившийся животик возлюбленной спортсмена. Сегодня иностранные СМИ опубликовали первые доказательства того, что мужчина скоро во второй раз станет папой:

Надеемся, что это — не фотомонтаж, и мы можем смело поздравить пару.

Напомним, что футболист мадридского «Реала» представил публике 22-летнюю модель Джорджину Родригес, появившись с ней на одном из мероприятий ФИФА. Сейчас у Криштиану подрастает шестилетний сын, который, по слухам, родился от суррогатной матери.

Фото: eastnews.ru, globallookpress.com, instagram.com, caras