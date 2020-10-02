30 лет в «Лицее»: как сейчас выглядит солистка группы Анастасия Макаревич, кто ее муж и дети

Настя Макаревич прославилась, когда еще носила другую фамилию. До 16 лет она была Анастасией Александровной Капраловой, а когда получила паспорт, там уже значились другие отчество и фамилия Анастасия Алексеевна Макаревич. На такой шаг юная артистка пошла в благодарность своему приемному отцу — продюсеру Алексею Макаревичу (двоюродный брат Андрея Макаревича).

Ради старшей дочери Алексей создал в декабре 1991 года группу «Лицей», сделав Настю ее лидером. Макаревич видел, что у дочери есть талант: она в детстве занималась в студии Юрия Шерлинга, пела джаз, танцевала, ходила в детский музыкальный театр и в музыкальной школе училась играть на гитаре. А в 1991 году Настя окончила Детский театр эстрады.

Первые же выступления и клипы сделали группу «Лицей» популярной. Их хиты «Красная помада», «Три сестры», «Хороший парень», «Паровозик-облачко» звучали на всех радиостанциях.

Девочки-школьницы работали много, наравне со взрослыми артистами.