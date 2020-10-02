30 лет в «Лицее»: как сейчас выглядит солистка группы Анастасия Макаревич, кто ее муж и дети
Фото: www.instagram.com/anastasiya_makarevich_official/
Настя Макаревич прославилась, когда еще носила другую фамилию. До 16 лет она была Анастасией Александровной Капраловой, а когда получила паспорт, там уже значились другие отчество и фамилия Анастасия Алексеевна Макаревич. На такой шаг юная артистка пошла в благодарность своему приемному отцу — продюсеру Алексею Макаревичу (двоюродный брат Андрея Макаревича).
Ради старшей дочери Алексей создал в декабре 1991 года группу «Лицей», сделав Настю ее лидером. Макаревич видел, что у дочери есть талант: она в детстве занималась в студии Юрия Шерлинга, пела джаз, танцевала, ходила в детский музыкальный театр и в музыкальной школе училась играть на гитаре. А в 1991 году Настя окончила Детский театр эстрады.
Первые же выступления и клипы сделали группу «Лицей» популярной. Их хиты «Красная помада», «Три сестры», «Хороший парень», «Паровозик-облачко» звучали на всех радиостанциях.
Девочки-школьницы работали много, наравне со взрослыми артистами.
«Золотой» состав группы «Лицей» распался — Настя Макаревич, Лена Перова, Изольда Ишханишвили — распался в 1997 году, когда после 6 лет работы коллектив покинула Лена Перова. Свой поступок она объяснила тем, что устала быть на вторых ролях и не иметь возможности для самореализации.
В недавнем интервью она призналась, что ценит время, проведенное в группе, но разговаривать с бывшими коллегами ей не о чем.
Фото: Evguenii Matveev/ Global Look press
На смену Перовой в коллектив пришла Анна Плетнева, проработавшая в группе 8 лет (до 2005 года). Настя Макаревич по прежнему была лидером коллектива. Второй ласточкой из гнезда выпорхнула Изольда Ишханишвили. После 10 лет упорной работы она решила заняться личной жизнью. «У нас не было того, что было у сверстниц. Мы постоянно были на гастролях. Не видели нормальной жизни», — расскажет позже она. Вместо Изольды к коллективу ненадолго примкнула Светлана Беляева.
Настя и Изольда общаются до сих пор и вместе ходят на программы, посвященные «Лицею».
Почти за 30 лет существования группы, его составы менялись неоднократно, но Настя Макаревич остается ее лидером. Сейчас «Лицей» уже не так популярен, как в 90-х, но девушки (кроме Макаревич, в коллективе поют София Тайх и Анна Щеголева) по-прежнему гастролируют.
В августе 2014 года внезапно скончался продюсер и руководитель группы Алексей Макаревич. Бразды управления коллективом на себя взяла его дочь. В марте 2019 года состоялась презентация нового альбома коллектива, который уже назывался Настя Макаревич & группа «Лицей» «Мчится время». Диск стал первым, выпущенным под руководством Насти.
Фото: Gennadii Usoev/ Global Look press
Коллектив регулярно выпускает новые песни, но о былой славе речи уже не идет.
Семейная жизнь Насти сложилась удачно. И, если ее экс-коллеги Петрова и Ишханишвили стараются не «светить» личные отношения, то Макаревич многое рассказывает и показывает в своем Instagram.
С мужем Евгением Першиным Анастасия познакомилась почти 20 лет назад. Он юрист и не имеет отношения к шоу-бизнесу.
Фото: www.instagram.com/anastasiya_makarevich_official/
У пары растут двое сыновей: 17-летний Матвей и 11-летний Макар. Старший наследник артистки подает большие надежды в футболе: он лучший бомбардир команды футбольной школы молодежи в своем возрасте, играет за сборную Москвы и «Локомотив». Младший сын учится в средней школе.
Насте Макаревич 43 года, но выглядит она намного моложе. Сохранить красоту и стройность ей помогли регулярные занятия спортом и походы к косметологу. В Instagram Макаревич периодически хвастается идеальной фигурой и получает заслуженные комплименты.
Несмотря на то, что «Лицей» уже не слышно в топ-чартах радиостанций, он по-прежнему радует преданных поклонников новыми песнями. Настя Макаревич успешно руководит коллективом после ухода из жизни отца, и фанаты «лицеисток» могут не сомневаться — новым альбомам быть.
Фото и видео: Instagram Анастасии Макаревич, Anatoly Lomohov, Evguenii Matveev, Gennadii Usoev, Igor Primak/ Global Look press, кадры видео, youtube-канал «Группа Лицей», Первый канал
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