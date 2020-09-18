Потеря близких, депрессия и кино: как сложилась жизнь Лены Перовой после ухода из группы «Лицей»

Лидером коллектива всегда была Настя Макаревич, а Лена и Изольда находились, как позже скажет Перова, на подпевках. Вскоре девушке это надоело, и всего через год после выхода их главного хита она решила уйти из «Лицея».

«Мне надоело быть на третьих ролях», — объяснит позже свою позицию Лена. К тому же в то время ей предложили стать ведущей детской программы на ТВ (об этом позаботился ее старший брат, известный в то время телеведущий Сергей Супонев). Но в группе ей поставили условие: если передачи с ее участием выйдут в эфир, из коллектива ее уволят. Так и произошло, но артистка ни разу не пожалела об этом.

Поработав некоторое время на телевидении, Перова вновь вернулась к музыке, став в 1998 году одной из участниц популярного коллектива «А-Мега». Там она проработала всего два года ушла из-за финансовой неустроенности.

«Тогда был кризис, группа не приносила денег, мы получали катастрофически мало. Все деньги уходили на клипы и костюмы. Это было унизительно», — вспоминала Перова то непростое время.