Потеря близких, депрессия и кино: как сложилась жизнь Лены Перовой после ухода из группы «Лицей»
Фото: Evguenii Matveev/ Global Look press
Впервые Лена, Изольда и Настя вышли на сцену в составе коллектива в 1991 году. Девочки тогда еще были неловкими подростками, скованно чувствовавшими себя перед большой аудиторией. Но благодаря стараниям продюсера и автора песен Алексея Макаревича (отчима Насти) девчонки превратились в уверенных красавиц, исполняющих хиты.
В первые же годы существования коллектива появились такие шлягеры, как «Красная помада», «Паровозик-облачко», «Субботний вечер», «Три сестры» и, конечно, «Осень».
Лидером коллектива всегда была Настя Макаревич, а Лена и Изольда находились, как позже скажет Перова, на подпевках. Вскоре девушке это надоело, и всего через год после выхода их главного хита она решила уйти из «Лицея».
«Мне надоело быть на третьих ролях», — объяснит позже свою позицию Лена. К тому же в то время ей предложили стать ведущей детской программы на ТВ (об этом позаботился ее старший брат, известный в то время телеведущий Сергей Супонев). Но в группе ей поставили условие: если передачи с ее участием выйдут в эфир, из коллектива ее уволят. Так и произошло, но артистка ни разу не пожалела об этом.
Поработав некоторое время на телевидении, Перова вновь вернулась к музыке, став в 1998 году одной из участниц популярного коллектива «А-Мега». Там она проработала всего два года ушла из-за финансовой неустроенности.
«Тогда был кризис, группа не приносила денег, мы получали катастрофически мало. Все деньги уходили на клипы и костюмы. Это было унизительно», — вспоминала Перова то непростое время.
Несмотря на то, что в начале 2000-х Лену Перову приглашали в разные телепроекты ( в том числе «Последний герой»), и то, что она выпустила сольный альбом «Лети за солнцем» в сотрудничестве с Юрием Усачевым из «Гостей из будущего», она не получала максимального удовлетворения от работы. Не клеилась и личная жизнь, и в ее судьбе стали происходить страшные потери.
В СМИ появлялась информация, что, еще будучи в «Лицее», Лена Перова вышла замуж за сына высокопоставленного чиновника. Но брак, якобы, быстро развалился, потому что молодая жена не согласилась пожертвовать карьерой ради супруга. Сама Перова эти сведения никогда не комментировала.
Тогда же заговорили о нетрадиционной сексуальной ориентации Елены. «В моем окружении есть много лесбиянок. В этом нет ничего криминального, но свою личную жизнь я стараюсь не выставлять напоказ», — отмечала она, не отрицая и не подтверждая факт того, что ей нравятся и мужчины, и женщины.
В конце 1990-х светские сплетники говорили, что у Перовой была неразделенная любовь к Жанне Фриске, от которой она буквально теряла голову, и что ради нее Лена пыталась попасть в «Блестящие», но не подошла по формату.
В декабре 2001 года трагически погибает Сергей Супонев, с которым певица была дружна. Она тяжело переживала потерю любимого брата. «Это травма, огромная рана на душе и на сердце, которую ничем не сгладишь — ни поисками виновного, ни местью», — рассказывала она о своих чувствах.
Фото: Kinopoisk.ru
В середине нулевых Лена Перова продолжала работать на ТВ. А в 2008 году она пережила вторую волну популярности, снявшись в сериале «Маргоша» в роли радиоведущей Ани Сомовой. В то же время ей стали приписывать роман с Константином Хабенским, но актеры говорили, что они близкие друзья.
Фото: Кадр фильма
Через несколько лет в карьере Перовой наступило затишье. Возможно, это было связано с тем, что она попала в ДТП и получила серьезные травмы. После аварии стало известно, что актриса и телеведущая села за руль пьяной.
У Перовой была депрессия, и в прессе муссировали информацию, что она пыталась покончить с собой. «Я слишком люблю своих родителей. Я из-за них даже никогда не прыгала с парашютом. Но время сложное для меня, я во внутреннем раздрае, но о суициде не может быть и речи», — опровергла она слухи.
В 2013 году покончил с собой сын Сергея Супонева Кирилл. Певица долго не смогла смириться с этой потерей. В Instagram она посвятила ему трогательный пост. «Прости, что не уберегли», — подписала она снимок любимого племянника.
И уже через год, в 2014-м, ее опять поймали нетрезвой за рулем, хотя прав на управление автомобилем у нее уже не было. А через несколько месяцев ее отправили на лечение в наркологическую клинику, после того, как ее нашли без сознания в своей квартире.
Фото: www.instagram.com/lperova/
Лена Перова ведет Instagram, но публикации делает нечасто. По фото, которые она публикует на своей странице, можно заметить, что 44-летняя экс-певица выглядит отлично и мало изменилась за последние годы.
Замуж она так и не вышла, детей у нее тоже нет, хотя когда-то в юности она хотела стать матерью.
Год назад в интервью певица и телеведущая рассказывала, что занялась необычным для себя проектом о жизни российских немцев (в ней по маминой линии также есть немецкая кровь). «Информацию соберем в книжечку, где расскажем об их быте после великой отечественной войны», — рассказывала она.
В любом случае, проекты, за которые берется Перова, становятся успешными, а сама она не дает скучать желтой прессе. О том, что еще преподнесет экс-«лицеистка» поклонникам, покажет время.
Фото: Instagram Лены Перовой, кадры фильмов и клипов, Evguenii Matveev, Igor Primak, Nadezhda Lebedeva, Natalya Loginova, Valery Lukyanov
Видео: youtube-канал «Группа Лицей», видео группы «А-Мега»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!