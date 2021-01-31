30-31 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
Анастасия Решетова с размахом отметила свое 25-летие. Девушка пригласила в один из лучших столичных ресторанов столицы близких подруг и коллег. Кстати, на вечеринке была замечена Виктория Короткова, которая после несчастного случая не появлялась в социальных сетях. Помимо этого, экс-возлюбленная Тимати решила удивить гостей и выступить в роли певицы. Анастасии удалось исполнить свою первую песню и произвести настоящий фурор.
На своей странице в Instagram актриса Настастья Самбурская опубликовала несколько фото и видео в Stories, показав как кардинально сменила имидж, артистке для сценической роли надели парик. Теперь у звезды блонд.
Настасья не единственная в эти выходные решила сменить имидж. Певиц Олег Майами и его возлюбленная Айза Долматова тоже внесли некие изменения в свой внешний вид. Влюбленные набили одинаковые татуировки, которые символизируют их отношения.
Ксения Бородина и Курбан Омаров снова отправились в отпуск. На этот раз звездная семья решила путешествовать без детей. Пара остановилась в роскошном отеле в Дубае.
Елена Ксенофонтова и Татьяна Навка провели выходные в кругу семьи. Звездные мамочки устроили зимние забавы с детьми и опубликовали в своих социальных сетях фотографии.
А вот Хайди Клум решила показать нам настоящую любовь. Звезда опубликовала видео, на котором страстно целует мужа.
А как вы провели выходные? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: Instagram
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