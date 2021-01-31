30-31 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

На своей странице в Instagram актриса Настастья Самбурская опубликовала несколько фото и видео в Stories, показав как кардинально сменила имидж, артистке для сценической роли надели парик. Теперь у звезды блонд.

Настасья не единственная в эти выходные решила сменить имидж. Певиц Олег Майами и его возлюбленная Айза Долматова тоже внесли некие изменения в свой внешний вид. Влюбленные набили одинаковые татуировки, которые символизируют их отношения.