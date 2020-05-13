3-летняя дочь Пелагеи с большим бантом умилила Сеть в трогательном видео: «Что за ручки! Что за глазки!»
Фото: Instagram
На странице певицы Пелагеи в Instagram появилось новое видео с ее милой 3-летней дочерью Тасей. Артистка приучает дочку к хорошей музыке и показала, как ее девочка слушает пение оперной дивы Хиблы Герзмавы.
Тасю нарядили в красное платье и завязали розовый бант. Очаровательная девчушка умилила поклонников своей матери.
«Посмотрела миллиард раз уже! Не могу, как я ее люблю! А рученьки, а глазки! Все, я ее заберу оперу петь! Пусть мама Поля поет народные песни, а мы с Тасей оперу будем петь! У нее уже слышен роскошный, тембрально-окрашенный меццо-сопрановый звук! — написала в комментариях Хибла Герзмава. — Боже, я расплакалась! Моя же ты вкусная девочка родимая! Затискать бы сейчас! Солнышко мое! Я ей буду отдельно петь песни разные! Тетя Хибла ее обожает! Пелагеюшка, родная, спасибо!».
«Божечки, ну что за чудо растет! Влюбляюсь в нее с каждым днем все больше и больше», «Как внимательно смотрит, такой взрослый и осознанный взгляд, просто лучший ребенок», «Видно, что растет цветочек в семье с качественной музыкой. Это вам не "ладаседанбаклажан"», — умилились подписчики Пелагеи.
Ранее Пелагея демонстрировала вокальные способности дочери.
Таисию Пелагея родила от бывшего мужа — хоккеиста Ивана Телегина. Их брак продлился всего три года. О разводе с супругом артистка сообщила в конце 2019 года.
Фото и видео: Instagram
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