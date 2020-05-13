3-летняя дочь Пелагеи с большим бантом умилила Сеть в трогательном видео: «Что за ручки! Что за глазки!»

На странице певицы Пелагеи в Instagram появилось новое видео с ее милой 3-летней дочерью Тасей. Артистка приучает дочку к хорошей музыке и показала, как ее девочка слушает пение оперной дивы Хиблы Герзмавы.

Тасю нарядили в красное платье и завязали розовый бант. Очаровательная девчушка умилила поклонников своей матери.