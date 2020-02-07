«Мы 8 месяцев не живем вместе»: Пелагея раскрыла детали развода с Телегиным и рассказала о травле хейтеров

Перед Новым годом Пелагея и Иван Телегин рассказали подписчикам, что решили расстаться. Супруги пояснили, что обо всем договорились, раздела имущества не будет. «Все будет проходить спокойно и гладко, если не вмешаются третьи лица», — отметила Пелагея.

Но они, по ее мнению, уже сыграли свою роль в этой истории. В Instagram певица сделала откровенное признание о том, что ее умышленно травят и «заказали».

«Мы 8 месяцев не живем вместе. И тут перед Новым годом такой поток. Теперь, когда историю в СМИ раздули, этот вопрос касается не только меня, но и мою семью, — сказала певица. — Говорят, якобы моя мама участвовала в нашем с мужем разладе. Но моя мама — лучшая теща, о которой только можно мечтать. И Иван это подтвердит».