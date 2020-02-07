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«Мы 8 месяцев не живем вместе»: Пелагея раскрыла детали развода с Телегиным и рассказала о травле хейтеров

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Пелагея и Иван Телегин

Фото: Starface

Певица долго хранила молчание, сделав лишь одно заявление о расставании с супругом. Но теперь она решила раскрыть все карты, глядя на то, как ее развод обрастает слухами и ложью.

Перед Новым годом Пелагея и Иван Телегин рассказали подписчикам, что решили расстаться. Супруги пояснили, что обо всем договорились, раздела имущества не будет. «Все будет проходить спокойно и гладко, если не вмешаются третьи лица», — отметила Пелагея.

Но они, по ее мнению, уже сыграли свою роль в этой истории. В Instagram певица сделала откровенное признание о том, что ее умышленно травят и «заказали».

«Мы 8 месяцев не живем вместе. И тут перед Новым годом такой поток. Теперь, когда историю в СМИ раздули, этот вопрос касается не только меня, но и мою семью, — сказала певица. — Говорят, якобы моя мама участвовала в нашем с мужем разладе. Но моя мама — лучшая теща, о которой только можно мечтать. И Иван это подтвердит».

«То, что сейчас пишут о нашем разводе — это настоящий заказ и травля. В одном издании публикуется статья, где ссылаются на анонимные источники, якобы друзей семьи. Остальные цитатами перепечатываю. Никто же не знает, где правда, а где нет. То, как обстоят дела, знаем только мы, — продолжила Пелагея. — Я знаю, кто меня заказал. Эти люди, которые боятся, что мы с Иваном можем помириться, сами на себя намекают».

Фото: Instagram

Пелагея отметила, что заинтересованным людям нужны миллионы Ивана. «Мне они не нужны, а вам они не достанутся», — обратилась артистка к злопыхателям. Пелагея отметила, что давно живет жизнь, которую выбрала: занимается дочерью Тасей и готовится к летним гастролям. «Слухи и псевдоновости — это не мой стиль жизни. Я не буду участвовать в этих грязных войнушках», — завершила она.

Ранее Пелагея рассказывала, что у них с Иваном Телегиным обговорены все детали развода: у него свое имущество, а у нее — свое.

«Пелагея! Ты мудрая, вы мудрые люди! Мир чуточку съехал с рельс... Я тебя знаю, как одну из самых искренних артисток, для кого творчество — это воздух, и ни разу не наблюдал желания ходить по передачам доказывая свою правоту. Главный вопрос: кому? Дело твое личное, и разрывать себя на лоскутики комментариев не давай! Как говорилось в одном фильме «СДД»: сожрите друг друга! Я бы добавил еще — сами! Все проходит, и это пройдет! Ты умница и семья твоя искрящая добром и таким увлечением музыкой, что все эти вещи, о которых я узнал сейчас из твоего поста — и маленькой доли не стоят, той искры которую в тебе не погасить! С уважением к тебе и твоей семье!», — поддержал подругу и коллегу по шоу «Голос» Дима Билан.

Пелагея и Дима Билан

Фото: Instagram

Напомним, брак с Иваном Телегиным стал для Пелагеи вторым. Они поженились в 2016 году, а в январе 2017-го у них родилась дочь Таисия. О разводе они сообщили в декабре 2019 года 1 несколько месяцев после фактического расставания.

Фото и видео: Instagram, Starface

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