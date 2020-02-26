### Пагея Пелагея и Иван Телегин объявили о разводе в конце прошлого года. «Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько, но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра», — написали помощники певицы от ее имени на ее странице в Instagram. С тех пор Пелагея не устает повторять, что из ее развода не надо делать драму.### Дарья Мороз «Понимаю, что всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается. Мы расстались давным-давно, и каждый давным-давно пошел своей дорогой. Это не то что раз — и поперло. Просто каждый был готов к чему-то другому. И я поняла это чуть раньше Кости. Мы дали много друг другу и пошли дальше — это нормально. Наверное, когда всё заканчивается, когда ничего тебя не держит, чуть легче обретать себя заново. Но в моем случае это связано не столько с разводом, сколько с личностным развитием», — рассказала Дарья Мороз о разводе с Константином Богомоловым с интервью журналу OK!. Напомним, что актриса и режиссер развелись в 2018 году, вскоре Константин женился на Ксении Собчак. Сейчас Мороз и Богомолов вместе растят дочь и работают в театре и кино.### Светлана Бондарчук Развод Федора и Светланы Бондарчук, который случился три года назад, стал одним из самых громких событий того времени. Бывшая супруга режиссера тяжело переживала расставание с мужем, и многие ее поклонники обвиняли в этом новую пассию Федора, молодую актрису Паулину Андрееву. В откровенном интервью с Натальей Синдеевой для канала «Дождь» Светлана рассказала о настоящей причине развода и отношениях с бывшим супругом. Сейчас свое расставание с мужем женщина считает закономерным: в паре давно зрел кризис, но оба они не спешили его замечать и что-то предпринимать для его преодоления. «Я не знаю, как думал и чувствовал Федор, но я понимала: мы прошли такой большой путь и что бы дальше с нами ни происходило, если мы проклянем друг друга, то мы проклянем ту жизнь, которая самая яркая, юная, фантастическая. Нам было важно сохранить дружеские, теплые отношения — наверное, и какая-то форма любви остается», — призналась Светлана.### Дарья Жукова Основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова и бывший губернатор Чукотки миллиардер Роман Абрамович объявили, что решили расстаться после десяти лет совместной жизни, в 2017-м. Супруги отметили, что хотят мирно разойтись и не желают заниматься бракоразводным процессом и делить имущество. У Жуковой и Абрамовича подрастают сын Аарон и дочь Лея. Они продолжают вместе воспитывать детей и руководить общими бизнес-проектами.### Любовь Толкалина Любовь Толкалина и Егор Кончаловский объявили о своем расставании в начале 2017 года. «И совсем тайное и главное — только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить», — написала актриса на своей странице в Facebook. Позже выяснилось, что у режиссера появилась новая возлюбленная, родившая ему сына этой весной. Пока поклонники пары бурно обсуждали «предательство» Кончаловского, сама Толкалина решила защитить его от враждебно настроенных критиков: «Почему все считают, что могут неуважительно высказываться о моем прекрасном Егоре и о нашей с ним теперешней новой жизни и статусе. Разве так сложно представить, что мы дружим, крепко, навсегда, и совсем не расставались. Что это за ментальный и нравственный палеолит? Назовите хоть одну причину, почему я должна быть несчастлива, ну пожалуйста! Мне действительно невдомек».### Алла Пугачева Филипп Киркоров давно уже не является супругом Аллы Пугачевой, но ее главным поклонником, защитником и страстным почитателем не перестанет быть, наверное, никогда. К примеру, на конкурс «Новая волна» артист приехал в футболке с изображением Аллы Борисовны и заявил, что она давно стала его «оболочкой».### Ирина Дубцова Ирина Дубцова и Максим Черницын очень романтично начали семейную жизнь — солист группы Plazma сделал предложение руки и сердца прямо во время одного из отчетных концертов «Фабрики звезд», победительницей которой стала Ира. У ребят родился сын Артем, а потом они развелись, но остались, по словам певицы, любящими родителями. Дубцова и Черницын вместе проводят время с сыном, а глядя на их совместные фотографии в Instagram, можно подумать, что они и не расставались. Фото: instagram, globallookpress, dpa, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ruПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!