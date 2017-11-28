28 ноября: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Алла Пугачева затмила всех на Дне Рождения Ольги Крутой. Лариса Гузеева поделилась старой фотографией с подругами: «Когда планов громадье и кажется, что лучшее все впереди!»
Любовь Успенская показала самых маленьких своих питомцев: «Жаль, что у меня только две руки, а у меня ведь четыре ребёнка, Шива и Вишну я уже не подниму, сегодня все мои питомцы прекрасно снимались для новогодних программ, с утра до позднего вечера». Александр Буйнов похвастался своим другом:
Дружочек мой,Марчелло! Отобрал у меня пакет-"Давай,хозяин,помогу!" Справка для тех,кто спрашивает: Кобелю два года.Порода-зенненхунд,швейцарец,говорит по-русски,понимает на любом языке мира,лингвист,любит женщин,не доверяет никому. #buinov #буйнов #россия #москва #зенненхунд #собаки #друг #попмузыка #рокнролл #блюз #романтика #шансон #помощник #охранник #любовь #мойпес #хорошеенастроение #красота #зима #
Публикация от Александр Буйнов/Aleks Buinov (@buinovofficial)
Кристина Орбакайте показала, на что она идет, чтобы вовремя попасть к зрителям: «Рейс Москва-Волгоград задержался из-за нелетной погоды. На концерт успеваю, но краситься пришлось в самолете».
Виктория Дайнеко побывала на съемочкой площадке: «Ну вот и все! Спасибо за этот супер новый опыт @weisbergfilms ! Очень приятно было быть частью #улетныйэкипаж ! Спасибо лучшим партнерам @bardonata @alexeychadov за помощь, терпение и отличное настроение!!! Уже скучаю!»
Кети Топурия поделилась нежной фотографией красавицы Оливии. Симона Юнусова, мама Тимати, показала его дочь Алису: «Так я буду встречать папу!- Я буду Королевой, а вы мне все будете подавать!!!»
Катя Лель с дочкой побывали в гостях у Хрюши.
Юлия Ковальчук показала, как выглядит комната ее маленькой дочки: «И кто решил, что девочкам нравится розовый - сказал Юля, лежа в розовой пижаме. Но если честно, для доченьки мы выбирали, конечно, теплые пастельные тона, но совсем не розовые) более того, пообщавшись с прекрасным психологом Яной, оказалось, что с точки зрения психологии Розовый совсем не женский цвет, а наш -голубой!!».
После рассказа о жирных завтраках и детокс-обедах, Екатерина Андреева поделилась информацией о полезных ужинах:
Максим Фадеев терпит бедствие на Бали, но не все подписчики верят ему: те из них, кто живет или отдыхает там, обвиняют его в том, что он преувеличивает.
Валерия поделилась воспоминаниями:
Игорь, @igor_nikolaev_music спасибо за воспоминание. У меня не было этой фотографии почему - то, но прекрасно помню тот день, как вчера. Гениальный Дима, прекрасная Флоша - красивая семья. Смотрели на них, любуясь, и нам казалось, что это счастье будет длиться вечно. Дай Бог сил родным и близким пережить этот страшный удар судьбы.😢😢😢😢 #дмитрийхворостовский #флоранс #юлияпроскурякова #константинорбелян #игорьниколаев #юрмала @prigozhin_iosif #иосифпригожин #валерия
Публикация от VALERIYA (@valeriya)
А Ольга Орлова — размышлениями о возрасте:
Когда мне было 20 лет, мне казалось что великовозрастные сорокалетние тётки живут воспоминаниями былого прошлого, и готовятся к пенсии. Сегодня мне 40. Я живу ощущениями своего настоящего, и готовлюсь познакомиться с жизнью, которая никогда не откроет определённые тайны двадцатилетним. Цените каждый миг своей жизни. Он никогда не повторится... #ольгаорлова P. S. День рождения уже давно прошёл)
Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)
Фото: instagram