О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Алла Пугачева затмила всех на Дне Рождения Ольги Крутой. Лариса Гузеева поделилась старой фотографией с подругами: «Когда планов громадье и кажется, что лучшее все впереди!» Любовь Успенская показала самых маленьких своих питомцев: «Жаль, что у меня только две руки, а у меня ведь четыре ребёнка, Шива и Вишну я уже не подниму, сегодня все мои питомцы прекрасно снимались для новогодних программ, с утра до позднего вечера». Александр Буйнов похвастался своим другом:

Кристина Орбакайте показала, на что она идет, чтобы вовремя попасть к зрителям: «Рейс Москва-Волгоград задержался из-за нелетной погоды. На концерт успеваю, но краситься пришлось в самолете». Виктория Дайнеко побывала на съемочкой площадке: «Ну вот и все! Спасибо за этот супер новый опыт @weisbergfilms ! Очень приятно было быть частью #улетныйэкипаж ! Спасибо лучшим партнерам @bardonata @alexeychadov за помощь, терпение и отличное настроение!!! Уже скучаю!» Кети Топурия поделилась нежной фотографией красавицы Оливии. Симона Юнусова, мама Тимати, показала его дочь Алису: «Так я буду встречать папу!- Я буду Королевой, а вы мне все будете подавать!!!» Катя Лель с дочкой побывали в гостях у Хрюши.

Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial) Ноя 28 2017 в 8:34 PST

Юлия Ковальчук показала, как выглядит комната ее маленькой дочки: «И кто решил, что девочкам нравится розовый - сказал Юля, лежа в розовой пижаме. Но если честно, для доченьки мы выбирали, конечно, теплые пастельные тона, но совсем не розовые) более того, пообщавшись с прекрасным психологом Яной, оказалось, что с точки зрения психологии Розовый совсем не женский цвет, а наш -голубой!!». После рассказа о жирных завтраках и детокс-обедах, Екатерина Андреева поделилась информацией о полезных ужинах:

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Ноя 28 2017 в 8:04 PST

Максим Фадеев терпит бедствие на Бали, но не все подписчики верят ему: те из них, кто живет или отдыхает там, обвиняют его в том, что он преувеличивает.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Ноя 27 2017 в 8:24 PST

Валерия поделилась воспоминаниями:

А Ольга Орлова — размышлениями о возрасте: