55-летняя Екатерина Андреева начинает утро с детокс-коктейля, чтобы похудеть.

Сегодня Екатерина рассказала о волшебном детокс-коктейле, который способен с самого утра запустить процесс сжигания жиров в организме. Его эффект усилит правильно выбранный рацион — по правилам хронопитания:

Зрители Первого канала не раз обращали внимание на отличную фигуру и неувядающую молодость телеведущей Екатерины Андреевой. Звезда выглядит как минимум на десять лет моложе своего «паспортного» возраста. Она постоянно экспериментирует с новыми интересными способами поддержания вечной молодости и делится находками с подписчиками своего блога.

«Жир на завтрак — всему голова. А не фрукты и апельсиновый сок. Оказывается, в детском садике меня правильно кормили. Утром всех выстраивали в линеечку и заставляли пить рыбий жир. Дети плакали, давились, но ели... Я не плакала, просто ела. Сказали — полезно, а это ффффсссее — закон», — вспоминает ведущая.

В качестве домашнего чтения Екатерина рекомендовала подписчикам книгу «Мозг и еда» Дэвида Перлмуттера. Согласно его теории, на завтрак нужно есть ветчину, индейку, каши без глютена, но не более 2-3 раз в неделю, селедку, печень трески, блины из муки без глютена с красной икрой. «Кажется, не все так плохо, но вставать надо рано», — сокрушается звезда.

А что едите на завтрак вы?

Фото: instagram