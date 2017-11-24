О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Сегодня Екатерина Андреева продолжила рассказ о том, что нужно есть, чтобы похудеть :

Вчерашняя история с танцами самого младшего из семьи Пресняковых получила продолжение: сегодня папа поделился второй частью видеоролика, на которой мальчик... уснул прямо на сцене.

Певица Слава познакомила подписчиков с новым членом семьи: «Тонечке подарили очень милую ежиху Офелию!!! Мы от нее без ума».

Юлия Началова похвасталась под фотографией с подросшей дочкой: «Сегодня пели дуэтом с моей любимой дочей Верушей на Премии "Семья Года"». Иванка Трамп и Синди Кроуфорд показали свои счастливые семьи, а Чулпан Хаматова — яркий фемили-лук. Дочь певицы Жасмин познакомилась с самым известным поросенком страны — Хрюшей.

Леонид Агутин гордится своими любимыми: «Когда моя дочь сидит рядом с моей женой, получается Агутин и Варум.)) Но главное, что весь этот стол приготовила наша дочь. Готовила весь день». Бритри Спирс показала, как праздничный стол выглядет у нее.

Анна Седокова пожаловалась: «Когда есть возможность на часик попасть на пляж и ты сделала все что смогла».