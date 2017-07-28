28 июля: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Звезды продолжили фотографироваться с Тиллем Линдеманном на фестивале «Жара». Юлия Меньшова отметила 48-летие. А Виктория Лопырева празднует свое 34-летие уже третий день.
Ксения Бородина погуляла на свадьбе в Дагестане:
Публикация от borodylia (@borodylia)
Елена Ваенга показала уютный вечер:
Эвелина Бледанс добрым словом помянула бабушку:
Как говорила моя бабушка -"Элечка, ты забыла дома совесть'"
Публикация от Evelina Bledans (@bledans)
Екатерина Волкова упорно садится на шпагат: «Внимание, бабский пост. Сегодня неделя до окончания моего вызова. Так хотела похвастаться идеальным шпагатом досрочно, но мышцы как будто отмороженные - на последних сантиметрах отказываются дальше тянуться. Помню, тут читали меня девчонки, кто занимается стретчингом. Помогите, пож, советами. Не может же быть так, что это мой предел? Вообще есть ли у связок какие-то ограничения? P.S. До идеального шпагата 7 дней (хотелось бы)».
Леонид Агутин взмыл в небо. «Полет нормальный!..», — докладывает он под фото штурвала. Певица Максим показала, что читает на отдыхе: «Меня часто спрашивают о том, что я читаю...Лучше вам не знать». Эвелина Хромченко, вслед за Ким Кардашьян и Леной Темниковой, выпустила серию своих смайлов. Рената Литвинова показала стильное фото: «Утром в Париже в @guerlain».
Надежда Бабкина укатила в романтическое путешествие. «Греция добродушно встречает! Вокруг звучит много национальной музыки, греки ценят и уважают свои традиции! А мы? У нас вся народная культура крутая, содержательная, а нам все модное подавай, лишь бы не русское. Разве это правильно - стеснятся самих себя, своих корней и предков!?», — возмутилась она.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева продолжили путешествие:
Алена Водонаева не может ничего есть в Китае:
Ужин 🛎 Мой состоял из воды, зеленого чая и манго 🤗 У меня рука не поднимется и рот не откроется есть местную кухню. Всё как я предполагала, разглядывая картинки китайской еды в интернете. Она выглядит будто какая-то собака её уже пожевала до меня. Ну или это головы кроколильчиков и других единорогов 🤗 Извините если кого-то задела , но я похоже на детоксе в этой прекрасной стране 🇨🇳❤️
Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)
Анна Семенович показала пышную грудь и поделилась рецептом счастья с фанатами: «Мы сами творим свою реальность, я всегда это знала и доказательства не заставляют себя ждать! Мои дорогие я за ПОЗИТИВНОЕ мышление, зацикливание на негативе , притягивает в Жизнь неприятные события и получается, что вы сами кормите свои неприятности, своей энергией. Лежу на пляжу и посылаю вам свою Любовь. Попробуйте во всем видеть хорошее , это не просто, это большой труд, но это стоит того! Будьте счастливы и позитивны , дарите Любовь Миру и она к вам вернётся сторицей».
Юлия Высоцкая подарила подписчикам море:
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Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)
Фото: instagram.com