Эвелина Бледанс забыла совесть дома, Леонид Агутин взмыл в небо — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Звезды продолжили фотографироваться с Тиллем Линдеманном на фестивале «Жара». Юлия Меньшова отметила 48-летие. А Виктория Лопырева празднует свое 34-летие уже третий день.

Екатерина Волкова упорно садится на шпагат: «Внимание, бабский пост. Сегодня неделя до окончания моего вызова. Так хотела похвастаться идеальным шпагатом досрочно, но мышцы как будто отмороженные - на последних сантиметрах отказываются дальше тянуться. Помню, тут читали меня девчонки, кто занимается стретчингом. Помогите, пож, советами. Не может же быть так, что это мой предел? Вообще есть ли у связок какие-то ограничения? P.S. До идеального шпагата 7 дней (хотелось бы)».

Леонид Агутин взмыл в небо. «Полет нормальный!..», — докладывает он под фото штурвала. Певица Максим показала, что читает на отдыхе: «Меня часто спрашивают о том, что я читаю...Лучше вам не знать». Эвелина Хромченко, вслед за Ким Кардашьян и Леной Темниковой, выпустила серию своих смайлов. Рената Литвинова показала стильное фото: «Утром в Париже в @guerlain».

Надежда Бабкина укатила в романтическое путешествие. «Греция добродушно встречает! Вокруг звучит много национальной музыки, греки ценят и уважают свои традиции! А мы? У нас вся народная культура крутая, содержательная, а нам все модное подавай, лишь бы не русское. Разве это правильно - стеснятся самих себя, своих корней и предков!?», — возмутилась она.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева продолжили путешествие: