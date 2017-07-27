Максим Фадеев нашел брата-близнеца, звезды встретились с кумиром — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Этот день запомнился не только пышной свадьбой Никиты Преснякова и его невероятным свадебным танцем, но и началом фестиваля «ЖАРА» в Баку. Настоящей звездой вечера стал брутальный красавец Тилль Линдеманн, фронтмен группы Rammstein: с ним не сфотографировался только ленивый. Вера Брежнева, Анита Цой, Иосиф Пригожин — все хвастались встречей с легендой.

Лайма Вайкуле поблагодарила друзей и коллег за участие в ее фестивале: