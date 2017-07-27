27 июля: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Этот день запомнился не только пышной свадьбой Никиты Преснякова и его невероятным свадебным танцем, но и началом фестиваля «ЖАРА» в Баку. Настоящей звездой вечера стал брутальный красавец Тилль Линдеманн, фронтмен группы Rammstein: с ним не сфотографировался только ленивый. Вера Брежнева, Анита Цой, Иосиф Пригожин — все хвастались встречей с легендой.
Лайма Вайкуле поблагодарила друзей и коллег за участие в ее фестивале:
Кирилл Сафонов поздравил с днем рождения свою наследницу: «Доченька, поздравляю! В свои 23 ты намного мудрее и цельнее, чем был я. Люблю тебя всем сердцем! С Хэппибездыем! Твой папа». Анастасия Стоцкая снова показала свою малышку, закрыв ей «сердечком» лицо. Певица МакSим показала, как отдыхает ее дочь. Юлия Началова выложила видеоролик, на которым она веселится со своей девочкой.
Айза Анохина решила не жертвовать свободой ради образования сына:
Никому никогда не отдам моего мальчика! И этот вопрос, "а как же школа?", "а в какую школу он пойдёт", сводит меня с ума! Будет учиться во всех школах мира! Он развитый, активный, общительный ребёнок! Найти общий язык с людьми для него проще простого! Он творческий!! И образование ему нужно соответсвующее! Я обожаю и уважаю российское образование! Но пока в планах путешествовать, то и учиться он будет по месту жительства) Португалия, Америка, Гавайи) 😏 и когда я Сэму предлагаю, остаться в Москве и ходить в школу, он слышать даже этого не хочет! В сентябре, да, он идёт в московскую школу) но дальше, у нас другие планы. И не стоит давить. Мы такая семья! Мы здоровая и счастливая семья! И мой сын образованный мальчик! И главное для нас быть вместе! Я больше никогда своих детей не оставлю! Ни с кем! Если я сажусь в самолёте, то мои дети сидят рядом! Это закон! ✈️🌙🌊❤️💭
Публикация от A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam)
Сергей Лазарев показал, как качает мышцы:
Филипп Киркоров стал почетным жителем Варны. Максим Фадеев нашел брата-близнеца: «И как вам тут сходство? Я не знал, что у меня есть еще Брат!!!! Это Рик Рубин,Величайший музыкальный продюсер».
Анна Семенович похвасталась своим «скромным» ланчем. Дана Борисова поделилась очередным сообщением:
Сегодня приехала на пляж...Написала Максиму,мне теперь через день,после 14 часов дают телефон,очень жду звонка моей куклы @polinaaxenova2007 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️,моей самой красивой и любимой :"Я очень изменилась,люди меняются,мои дорогие, у меня свет изнутри,и лицо прямо светится,я очень скромная стала,но и твёрдая,верить стала,не для галочки,не для отчета,не для не очень то думала о вере,я просто совсем не была религиозной никогда и посмеивалась над людьми,если Честно.Я сама к этому пришла.Сначала просто молилась,просила помочь мне уснуть,я так мучилась,что спать не могла,это просто кошмар какой-то.Я даже шаги про Высшую Силу все пропускала,думала не для меня все это.Сейчас все изменилось,не буду дальше хвастаться,я мужественна,тверда и счастлива,это главное.Очень очень счастлива.вот так.Что думаешь?#люблю #люблювас❤️ #данаборисо#сабай #самуи #самуимосква #реабилитация #реабилитационныйцентр #реабилитация
Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official)
Яна Рудковская устроила танцы в купальниках:
Фото: instagram.com