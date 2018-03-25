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26 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

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Фото из Instagram Серены Уильямс
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

В этот понедельник, на следующий день после трагедии в Кемерово, российские звезды приносили свои соболезнования. Большинство из них постаралось не публиковать развлекательный контент, а некоторые — выступили с резкой критикой действий лиц, причастных к пожару в торговом центре и его последствиям. Но все же нескольно позитивных моментов просочилось в нашу звездную ленту Instagram.

Наталья Подольская с сыном трогательно поздравили дедушку: сегодня Владимиру Петровичу Преснякову исполнилось 72 года.

Татьяна Лазарева и Оксана Фандера ждут весну. «Чье-то нетерпение сердца...», — написала последняя под фото с покрашенными в зеленый цвет сухими листьями.

Анна Хилькевич показала милое видео с дочкой, в котором они готовят папе оладушки.

Юлию Самойлову раскритиковали за попытку поделиться счастьем в этот день.

Виктория Боня таким критикам ответила ресьма резко: «Вот так у нас "скорбят" люди, упрекая тебя, что твоя дочь не сгорела в пожаре. Вот так у нас страна "поддерживает" людей в несчастье. Поймите, те, кто пишут эти ядовитые комментарии, ВЫ И ЕСТЬ ЛИЦО НАШЕЙ СТРАНЫ! Стыдобища и позор вашим матерям и отцам, которые воспитали такую прожилку нации! Конечно, много поддержки со стороны адекватных и воспитанных людей... Это не касается всех... Но я могу сказать наверняка, я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе, где ненависть берет верх даже в такой ситуации, когда бы нужно направить свои силы и сделать что-то полезное.. жалко видеть, когда ваша ущербность и адская злость превосходит самых страшных людей нашего времени! Бойтесь сами себя, ибо страшнее в вашей жизни уже ничего и быть не может, АД внутри вас! И да, извините, что моя дочь сейчас спит в кроватке и не горит заживо огнем. Черти!»

Анфиса Чехова скорбит о подруге: «Иногда, так хочется спросить твоего совета! Ты всегда все видела наперед. И всегда готова была поделиться любовью! Моя маленькая чуткая девочка... Но я иногда говорю с тобой, мысленно... Задаю вопросы. Например, почему в слове LOVE всегда не горит какая-то буква? Ты бы меня поняла... Иногда так сильно тебя не хватает. Но я знаю, что на тонком плане ты всегда держишь меня за руку и посылаешь мне ответы на мои вопросы. Я учусь их читать, крошечка. Люблю тебя и скучаю».

Серена Уильямс показала новый портрет своей малышки, а Анастасия Волочкова — фото с любимым.

Шэрон Стоун поздравила друга — Стивена Тайлера:

Фото: instagram

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