26 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Юлию Самойлову раскритиковали за попытку поделиться счастьем в этот день.

Виктория Боня таким критикам ответила ресьма резко: «Вот так у нас "скорбят" люди, упрекая тебя, что твоя дочь не сгорела в пожаре. Вот так у нас страна "поддерживает" людей в несчастье. Поймите, те, кто пишут эти ядовитые комментарии, ВЫ И ЕСТЬ ЛИЦО НАШЕЙ СТРАНЫ! Стыдобища и позор вашим матерям и отцам, которые воспитали такую прожилку нации! Конечно, много поддержки со стороны адекватных и воспитанных людей... Это не касается всех... Но я могу сказать наверняка, я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе, где ненависть берет верх даже в такой ситуации, когда бы нужно направить свои силы и сделать что-то полезное.. жалко видеть, когда ваша ущербность и адская злость превосходит самых страшных людей нашего времени! Бойтесь сами себя, ибо страшнее в вашей жизни уже ничего и быть не может, АД внутри вас! И да, извините, что моя дочь сейчас спит в кроватке и не горит заживо огнем. Черти!»