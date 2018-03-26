«Я требую национальный траур»: звезды возмущены ситуацией вокруг трагедии в Кемерово

«Нельзя молчать, нельзя молчать! Это моя родина, это мой город, это мои соседи! Сейчас начнётся одна из самых лживых и безумных компаний в истории современной России. Официальная цифра погибших в Кемеровском торговом центре "зимняя вишня" составляет 64 человека, и это самое гнусная ложь, что я когда либо слышал с федеральных каналов нашей страны. Я сам кемеровчанин, и на данный момент нахожусь на связи с жителями этого города. Мои семья живет в этом городе. Моя мать готова была помогать несчетным людям, выпрыгивающих из окон охваченного огнем ТЦ. Но ей не позволяли этого делать, поскольку было сообщено, что помощи достаточно. Теперь я расскажу вам о этой помощи. По первому и другим каналам, было сказано, что из Красноярска были направлены беспилотники, которые должны были потушить пожар (их разумеется не показали, сомневаюсь, что они вообще есть), что в тушении пожара и в спасении людей принимает участие 300 человек и 100 единиц робототехники, из них 13 машин пожарной помощи, что удалось эвакуировать сотни людей. А теперь, то что было на самом деле. Пожарные машины, подъехали только через 40 мин после начавшейся трагедии. Моя соседка, все это время простояла на крыше мокрая, в купальнике, после бассейна, и ждала помощи. Сейчас, она лежит с ожогами дыхательных путей. Из объявленных 13 машин, не буду врать, потому что точную цифру мне не удалось установить, было не больше семи. Кинозалы были закрыты, и оставались закрытыми до последнего живого человека. Ни один из пожарных выходов не функционировал. Вообще, сам не раз прибывал в этом ТЦ, и знаю на сколько это убогая постройка, сделанная из говна и палок, с 3 выходами на первом этаже и без окон. Люди выпрыгивали из окон и разбивались насмерть, никаких спасательных подушек не было организованно, храбрые граждане ловили людей и забегали в горящее здание спасая детей. Спустя несколько часов после начавшегося пожара, Владимир Путин дал поручение министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру Пучкову, вылетать в Кемерово для контроля происходящего. В это же время, по славам сотрудников МЧС, стали поступать приказы о сокрытии улик и реального количества погибших и пострадавших. Далее, кольцо МЧС оцепило здание, что бы зеваки не видели масштаб катастрофы и количество обгоревших тел. Правительство успешно продолжает нагло врать о реальном масштабе трагедии, что бы не раскачивать лодку. На первом канале, пажару уделили меньше минуты, сказав что погибло 34 человека и вслед за этим сказали "а теперь переходим к главным новостям неделе- победе Владимира Владимировича Путина", а после выпуска новостей, включили фильм о нашем президенте. Сегодня, кемеровский морг, сообщил о отсутствии мест и мешков для трупов, говоря о том, что количество погибших перевалило за 300 человек, среди которых 142 ребенка. На опознании тел, к охваченным горем родителям, подходят люди в костюмах и просят подписать документ о неразглашении, в противном случае они не получат деньги за сгоревшего ребенка. Утром, торговый центр продолжал догорать сохраняя в центре города кладбище из детей и взрослых, организованное халатностью. По всей стране, в каждом городе с населением больше 100 тыс человек, есть такая веселая пластиковая коробочка, именующая себе "развлекательным центром". Она может стоять на месте бывшего завода, как это было в Кемерово, может занимать ангарные помещения. Их планировка, почти никогда не соответствует технике пожарной безопастности, а инфраструктура по тушению пожара может просто отсутствовать. Каждый ваш поход с семьей, в один из таких центров, может оказаться последним, двери в кинозал закрытыми, система тушения не налажена а МЧС не готовыми к спасению ваших жизней. Одна сволочь заплатила другой сволочи и таким образом мы получаем тысячи бомб замедляемого действия с аттракционами, кинотеатрами и магазинами. Наша страна, это "зимняя вишня" а мы в ней, это контактный зоопарк», — гласит один из комментариев под ее постом.

Наталью поддержали Аглая Тарасова, Юлия Пересильд, Юлия Меньшова, Анастасия Стоцкая, Ольга Бузова, Мария Кожевникова, Мария Погребняк и другие популярные пользователи Instagram.

«ЭТО ГОРЕ всей страны! Должна отреагировать вся страна! Телевидение (сетка вещания не изменена)! Политики! Власть! Все! Нельзя так просто делать вид, что ничего не произошло!!!», — отреагировал Сергей Лазарев.

«То,что произошло в Кемерово, страшнее любого теракта. И самое страшное, что виноватых так много... Один давал взятки за то, чтобы ТЦ не проверяли пожарные инспекции, другие ставили подписи на липовых бумажках, другой запер детей в зрительном зале на время сеанса, охранник отключил сигнализацию, работник не проверил ребенка, отданного в детскую комнату на наличие с ним запретных предметов (если верна версия о поджоге ребенком поролона)... Халатность и пресловутая вера в "авось пронесет" на всех уровнях... А в результате страшное — гибель десятков людей, детей. Наверное только в русском языке есть пословица "пока гром не грянет — мужик не перекрестится" и "пока жаренный петух не клюнет...". И вот гром грянул... Больно...Вечная память погибшим. .. Тем кто потерял близких — глубокие соболезнования. Держитесь...», — написал Сергей Безруков.

Наталья Сенчукова предлагает лично участвовать в контроле за безопасностью, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.