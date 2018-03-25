Звезды соболезнуют жертвам трагедии в Кемерово

В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошла трагедия – в кинотеатре начался пожар, который быстро распространился. В итоге у здания обрушилась крыша и некоторые стены. Под завалами оказалось множество горожан, в том числе дети.

Сегодня утром СМИ сообщили, что число жертв на данный момент составило 64 человека, а еще почти полторы сотни находятся в больницах.

Российские знаменитости уже отреагировали на страшное происшествие в Кемерово и принесли свои соболезнования.

Тутта Ларсен: «Я задыхаюсь от горя, ярости и отчаяния. Мы ракеты создаем, укрепляем нашу мощь, возводим стадионы, гордимся своими спортивными и научными открытиями. Строим инновационные парки. А некому будет этим всем пользоваться, товарищи взрослые. Потому что мы заживо сжигаем своих детей в кинотеатре, пока они мультик смотрят. Дети доверяют взрослым и думают, что мы все знаем, умеем и всегда их защитим. А доверять не стоит. Потому что мы лжем, воруем, пренебрегаем своими обязанностями и бежим спасая свою жизнь, когда дети горят в запертом кинозале. Мы все в этом виноваты. Мы все в ответе за те правила, по которым живем. Ангелы ушли ко Господу и там их уже никто не обидит и не бросит. А нам надо молиться об их родителях, потому что как им тут теперь жить, с таким адом, невыносимо даже думать об этом. Кемерово» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).