Звезды соболезнуют жертвам трагедии в Кемерово
В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошла трагедия – в кинотеатре начался пожар, который быстро распространился. В итоге у здания обрушилась крыша и некоторые стены. Под завалами оказалось множество горожан, в том числе дети.
Сегодня утром СМИ сообщили, что число жертв на данный момент составило 64 человека, а еще почти полторы сотни находятся в больницах.
Российские знаменитости уже отреагировали на страшное происшествие в Кемерово и принесли свои соболезнования.
Тутта Ларсен: «Я задыхаюсь от горя, ярости и отчаяния. Мы ракеты создаем, укрепляем нашу мощь, возводим стадионы, гордимся своими спортивными и научными открытиями. Строим инновационные парки. А некому будет этим всем пользоваться, товарищи взрослые. Потому что мы заживо сжигаем своих детей в кинотеатре, пока они мультик смотрят. Дети доверяют взрослым и думают, что мы все знаем, умеем и всегда их защитим. А доверять не стоит. Потому что мы лжем, воруем, пренебрегаем своими обязанностями и бежим спасая свою жизнь, когда дети горят в запертом кинозале. Мы все в этом виноваты. Мы все в ответе за те правила, по которым живем. Ангелы ушли ко Господу и там их уже никто не обидит и не бросит. А нам надо молиться об их родителях, потому что как им тут теперь жить, с таким адом, невыносимо даже думать об этом. Кемерово» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Сергей Лазарев: «Боже!!!! Какая ужасная трагедия в Кемерово!! Столько людей погибло в пожаре в ТЦ! Сколько детишек!! Ужасно! Господи!! Мои соболезнования семьям погибших... #Кемерово #Скорбим #зимняявишня».
Николай Басков: «Полная безответственность , пофигизм и безалаберность приводят к таким ужасным трагедиям!!! Кемерово — Дети!!! Глубоко соболезную всем родным и близким».
Валерий Леонтьев: «Страшно, когда цветы и игрушки олицетворяют трагедию... Особенно игрушки! Значит, случилось самое ужасное и непрощаемое — жертвами стали дети... Кемерово!... Дорогие мои кемеровчане... Примите и мое сочувствие… Сил выжившим, света погибшим, справедливого расследования всем нам...».
Евгений Плющенко: «Эту трагедию в Кемерово уже называют самой страшной за последние 100 лет, в пожаре, который вспыхнул в торговом центре задохнулось 65 человек, среди которых огромное количество детей, число жертв растет с каждым часом! Как Доверенное лицо Президента Российской Федерации, прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России, а также прошу призвать к отвественности всех чиновников Кемеровской области, включая Губернатора Кемеровской Области, который даже не приехал на место трагедии, где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре! Сердце разрывается в осознании случившегося, как отец двух сыновей, я как никто другой осознаю какое горе сейчас испытывают семьи пострадавших и приношу свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших.. Держитесь, Кемерово, мы с Вами!».
Ксения Собчак: «Невозможно думать об этом спокойно. Дети, кричащие, падающие из окон, запертые в капкане огня, звонящие родителям ,чтобы последний раз поговорить…».
Ольга Бузова: «Только прочитала... как больно... нет слов. Вся страна скорбит сейчас вместе с #Кемерово».
Passion.ru соболезнует родным и близким погибших и пострадавших в пожаре в Кемерово.
Фото: Instagram