25-летняя звезда фильма «Я худею» Саша Бортич показала, какой была в детстве — фанаты в восторге
Фото: www.instagram.com/bortich/
25-летняя звезда фильмов «Я худею» и «Холоп» Саша Бортич опубликовала в соцсети свое детское фото. Со снимка на подписчиков смотрит девочка с пухлыми щечками, и в ней с легкостью угадывается будущая актриса.
«Ты приходишь и просишь что-то у меня, но ты просишь без уважения», — забавно подписала она фотокарточку.
«В душе ты революционер или королевский мушкетер», «Госпожа», «Аааааааа», «Похожа на Гном Гномыча», «Харатьян без изменения», «Надменность вошла в чат», «Будьте моим другом, Дон Бортич», «Такая хорошенькая была», «Дочь мушкетера», «Красотка», «Это слишком мило», «А в детстве не такая красивая как сейчас», «Ты такая милая девочка на этой фотографии! Да и вообще ты милая!», «Крестная дочь», «Саша, аааааа», «Не изменилась», «Саша Корлеоне», — посыпались комментарии в адрес Бортич.
А вам нравится Саша?
Фото и видео: Instagram Саши Бортич
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