25-летняя звезда фильма «Я худею» Саша Бортич показала, какой была в детстве — фанаты в восторге

25-летняя звезда фильмов «Я худею» и «Холоп» Саша Бортич опубликовала в соцсети свое детское фото. Со снимка на подписчиков смотрит девочка с пухлыми щечками, и в ней с легкостью угадывается будущая актриса.

«Ты приходишь и просишь что-то у меня, но ты просишь без уважения», — забавно подписала она фотокарточку.