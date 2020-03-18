Поцелуй и влюбленный взгляд: Саша Бортич показала идиллию с мужем во время отдыха
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Фото: Instagram
25-летняя Александра Бортич не рассказывает в интервью о личной жизни, не делает громких заявлений в социальной сети. Когда в интернете ее начинают поздравлять с замужеством или с беременностью, — стойко молчит.
Однако фотографии с любимым мужчиной Евгением Савельевым показывает регулярно. В очередной раз звезда «Холопа» опубликовала в Instagram снимок, на котором целует мужа.
«Лучшее время для любви», — романтично подписала снимок актриса, на котором показала идиллию с Евгением во время отдыха.
«Прекрасные», «Любовь в ленте, любовь в жизни», — написали в комментариях. Также под снимком прозвучал вопрос от подписчика: «Так вы родили ребенка или нет?».
Напомним, что несколько месяцев назад Сашу Бортич заподозрили в беременности. И на поздравления она сдержанно отвечала: «Спасибо». Других комментариев от нее поступало. Александра Бортич тайно вышла замуж за Евгения год назад. Брак стал для нее вторым. До этого актриса два года была замужем за рэпером Александром Воронцовым.
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Фото и видео: Instagram
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