Поцелуй и влюбленный взгляд: Саша Бортич показала идиллию с мужем во время отдыха

25-летняя Александра Бортич не рассказывает в интервью о личной жизни, не делает громких заявлений в социальной сети. Когда в интернете ее начинают поздравлять с замужеством или с беременностью, — стойко молчит.

Однако фотографии с любимым мужчиной Евгением Савельевым показывает регулярно. В очередной раз звезда «Холопа» опубликовала в Instagram снимок, на котором целует мужа.

«Лучшее время для любви», — романтично подписала снимок актриса, на котором показала идиллию с Евгением во время отдыха.