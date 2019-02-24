24-летняя Саша Бортич тайно вышла замуж во второй раз?

Александра Бортич и Евгений Савельев встречаются всего несколько месяцев, но многие подозревают, что пара уже поженилась. Об этом свидетельствует кольцо на безымянном пальце девушки, которое она не стала скрывать на новом ярком селфи, опубликованном в ее микроблоге.

«Придумывать подпись не обязательно», — не менее загадочно подписала Саша фото с Евгением.

«Прям как с обложки, такой клевый кадр и пара тоже», «Расписались по быстрому в арабских», «Отлично что не нужно заморачиваться, но все же — ЛЮБОФФФЬ», «Поженились?», «И так все ясно», «Приятно смотреть на счастливые пары ❤️Любви и доверия !!!» — отреагировали поклонники на снимок Бортич и Савельева (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).