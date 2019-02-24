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24-летняя Саша Бортич тайно вышла замуж во второй раз?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Савельев и Саша Бортич

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Ходят слухи, что актриса вновь связала себя узами брака.

Александра Бортич и Евгений Савельев встречаются всего несколько месяцев, но многие подозревают, что пара уже поженилась. Об этом свидетельствует кольцо на безымянном пальце девушки, которое она не стала скрывать на новом ярком селфи, опубликованном в ее микроблоге.

«Придумывать подпись не обязательно», — не менее загадочно подписала Саша фото с Евгением.

«Прям как с обложки, такой клевый кадр и пара тоже», «Расписались по быстрому в арабских», «Отлично что не нужно заморачиваться, но все же — ЛЮБОФФФЬ», «Поженились?», «И так все ясно», «Приятно смотреть на счастливые пары ❤️Любви и доверия !!!» — отреагировали поклонники на снимок Бортич и Савельева (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Напомним, на протяжении долгого времени Александра состояла в отношениях со своим коллегой Ильей Маланиным, а после расставания скоропостижно вышла замуж за рэпера Вячеслава Воронцова, известного под псевдонимом Мезза Ароновский. Однако пара тайно оформила развод летом 2018 года. Бортич недолго пребывала в одиночестве — ее стали замечать в обществе Евгения, молодого бизнесмена и сына депутата Заксобрания Свердловской области Валерия Савельева. Парень уже успел познакомить актрису с родителями.

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