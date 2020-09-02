25-летняя Лиза Арзамасова в топе похвасталась идеальным прессом: «Где взять такую фигуру?»

Лиза Арзамасова — один из главных ньюсмейкеров последних недель. О ней стали говорить после того, как стало известно о ее романе с Ильей Авербухом. Поклонники пристально следят не только за личной жизнью звезды «Папиных дочек», но и за другими аспектами ее жизни — внешностью и поведением.

В очередной раз бурную волну обсуждения вызвала фигура актрисы. Она показала снимок, на котором виден ее идеальный пресс. Свои формы Лиза Арзамасова подчеркнула светлым костюмом с цветочным принтом — пышной юбкой и топом.