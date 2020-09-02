25-летняя Лиза Арзамасова в топе похвасталась идеальным прессом: «Где взять такую фигуру?»
Фото: Starface
Лиза Арзамасова — один из главных ньюсмейкеров последних недель. О ней стали говорить после того, как стало известно о ее романе с Ильей Авербухом. Поклонники пристально следят не только за личной жизнью звезды «Папиных дочек», но и за другими аспектами ее жизни — внешностью и поведением.
В очередной раз бурную волну обсуждения вызвала фигура актрисы. Она показала снимок, на котором виден ее идеальный пресс. Свои формы Лиза Арзамасова подчеркнула светлым костюмом с цветочным принтом — пышной юбкой и топом.
«Боже, подскажите где фигуру купили?», «Выглядите прекрасно, Лиза, очень идет вам этот наряд!», «Такая красивая! Если не секрет, то каким спортом занимаетесь?», «Лизонька, вы всегда великолепны. В любом наряде, а этот мне кажется очень удачный во всех отношениях!», «Животик супер!», «Лиза! Это неприлично иметь такой идеальный красивый живот! А что нам, простым смертным, делать?», «Статуэтка», «Фигурка — огонь», — осыпали Лизу комплиментами.
Несколькими днями ранее актриса собирала восторженные отклики за фото без макияжа и за стройные спортивные ноги.
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, Starface
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