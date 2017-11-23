О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Юлия Проскурякова и Екатерина Климова показали нежные фотографии с дочками, а Владимир Пресняков — целое видео с сыночком:

Саша Проджект гордится актерскими способностями своего мальчика: «Мой маленький актер ))) нам 3 года, что будет дальше».

Лариса Гузеева показала архивное фото с сыном: «Сердце мое, душа моя, моя кровь, моя жизнь, сегодня День Георгия! Будь! Твоя».

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Ноя 22 2017 в 11:27 PST

Самокритичная Яна Рудковская показала зажигательный танец: «Я знаю что танцы не мое и рожденный ползать летать не может, но я так же знаю что невозможное - возможно, тем более когда за диджейским пультом стоит топ-модель Даша Малыгина».

Кристина Орбакайте неожиданно отметила День Благодарения: «Пришла домой после концерта, а тут thanksgiving».

Анна Седокова намекнула на новый роман: «Нет времени объяснять.))) ♥️»

Екатерина Вилкова работает в салоне над своим образом.

Ирина Хакамада дала совет женщинам, страдающим от тиранов-начальников: «Если начальник мужчина орет и хамит, смотрите на него спокойно, а про себя повторяйте: «У тебя так скоро либидо кончится, а у меня оно — вечное…» Помогает, я пробовала».

Валдис Пельш и Дарья Мороз напомнили о том, как важно делать добрые дела.