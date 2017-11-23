23 ноября: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Юлия Проскурякова и Екатерина Климова показали нежные фотографии с дочками, а Владимир Пресняков — целое видео с сыночком:
Саша Проджект гордится актерскими способностями своего мальчика: «Мой маленький актер ))) нам 3 года, что будет дальше».
Лариса Гузеева показала архивное фото с сыном: «Сердце мое, душа моя, моя кровь, моя жизнь, сегодня День Георгия! Будь! Твоя».
Кристина Асмус показала, как ее малышка учит папу гимнастике:
Саша Плющенко сел на шпагат:
Мария Кожевникова приболела: «Берегите себя и деток».
Самокритичная Яна Рудковская показала зажигательный танец: «Я знаю что танцы не мое и рожденный ползать летать не может, но я так же знаю что невозможное - возможно, тем более когда за диджейским пультом стоит топ-модель Даша Малыгина».
Кристина Орбакайте неожиданно отметила День Благодарения: «Пришла домой после концерта, а тут thanksgiving».
Анна Седокова намекнула на новый роман: «Нет времени объяснять.))) ♥️»
Екатерина Вилкова работает в салоне над своим образом.
Ирина Хакамада дала совет женщинам, страдающим от тиранов-начальников: «Если начальник мужчина орет и хамит, смотрите на него спокойно, а про себя повторяйте: «У тебя так скоро либидо кончится, а у меня оно — вечное…» Помогает, я пробовала».
Валдис Пельш и Дарья Мороз напомнили о том, как важно делать добрые дела.
Фото: instagram