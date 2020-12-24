24 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин показал, какую красивую елку нарядил с детьми Лизой и Гарри. То же самое продемонстрировал и Филипп Киркоров. Он снял видео с Аллой-Викторией и Мартином возле своей огромной новогодней красавицы, установленной во дворе дома.
Саша Плющенко поздравил своего крестного, певца Диму Билана с 39-летием. «Дорогой и любимый крестный Дима, с днем рождения! Буль счастлив! Я тебя очень люблю!», — последовало поздравление.
Ольга Орлова поделилась с фанатами красивым фото в сверкающем голубом платье с открытым плечом и поинтересовалась, в каких нарядах будут встречать 2021-й ее поклонницы.
Александр и Анастасия Овечкины впервые открыто показали лицо младшего сына Ильи.
Дмитрий Тарасов разместил в блоге романтичное фото с женой, снятое в ярко-голубой воде океана. Супруги поздравили католиков с Рождеством.
Актриса Виктория Исакова опубликовала красивое селфи с подругой и коллегой Анной Михалковой.
Певица и актриса Юлия Проскурякова рассказала в Instagram, что подписала контракт с кинокомпанией. Молодая жена Игоря Николаева учится на заочном отделении режиссерского факультета ГИТИСа.
Елена Валюшкина показала необычный образ для съемок и рассказала, что ей жаль расставаться с ним после окончания работы над фильмом.
Лариса Долина (с певцом Burito) стала гостьей «Вечернего Урганта». На съемки она пришла в одежде молодежного стиля и с оригинальной прической.
Шоумен Степан Меньщиков сфотографировался с символом будущего года, а Денис Клявер показал поклонникам атмосферный новогодний снимок с питомцами.
Евгений Цыганов показал подписчикам необычное фото со съемочной площадке, снятое в его оригинальной манере.
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, как и многие знаменитости в эти дни показали свою новогоднюю елку.
Дмитрий Шепелев рассказал, что 2020-й был для него удачным, и в одном видео показал самые яркие его моменты. «Все же это был важный и хороший год. По крайней мере, для меня!», — написал он в блоге.
Супруга актера Александра Яценко Ксения опубликовала милое семейное фото с мужем и детьми, одетыми в одинаковые новогодние наряды. «Цвет настроения красный», — подписала она снимок.
В официальном аккаунте Елизаветы II в Instagram опубликовали фото 1929 года. На снимке тогда еще 3-летняя принцесса позировала для рождественской открытки с матерью и отцом, будущим королем Георгом VI.
Фото и видео: Instagram Елизаветы II, Ксении Яценко, Дмитрия Шепелева, Натальи Сенчуковой, Евгения Цыганова, Дениса Клявера, Степана Меньщикова, «Вечернего Урганта», Елены Валюшкиной, Юлии Проскуряковой, Виктории Исаковой, Дмитрия Тарасова, Анастасии Овечкиной, Ольги Орловой, Александра Плющенко, Филиппа Киркорова, Максима Галкина
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram