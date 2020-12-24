24 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Валюшкина показала необычный образ для съемок и рассказала, что ей жаль расставаться с ним после окончания работы над фильмом.

Лариса Долина (с певцом Burito) стала гостьей «Вечернего Урганта». На съемки она пришла в одежде молодежного стиля и с оригинальной прической.