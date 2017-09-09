Филипп Киркоров по-королевски отметился на «Новой волне»

«Новая волна» в Сочи подходит к концу. Перед финальным концертом звезды устроили пресс-конференцию, на которой Королю российкой эстрады Филиппу Киркорову удалось удивить всех присутствующих.

Музыкант во всеуслышанье заявил, что несмотря на расставание, Алла Пугачева навсегда останется его музой. Его душа всегда находится рядом с ней, сама же Алла Борисовна уже стала его «оболочкой», передает WMJ.ru. В подтверждение своим словам Филипп надел красочную футболку с изображением любимой женщины.

«Мы все опять разлетимся по разным сторонам, меня ждет Моя вторая Родина- Болгария , где я покажу свое шоу "Я" в 5 главных городах София, Варна, Бургас, Пловдив и Русе, разлетимся, чтобы опять встретиться снова ровно через год, 6 сентября 2018, на Открытии 17 "Новой Волны", но не смотря на то, что Муза конкурса "Новая Волна", Алла Пугачева, не осчастливила в этом году конкурс своим присутствием (спасибо к слову и кстати Кети Топурии за эксклюзивный подарок-футболку на мой трибьют в виде моей Музы), она всегда рядом, зримо и не зримо, но всегда ощутимо!!! Она - МУЗА! Она имеет право на все! Главное, чтобы Муза и Вдохновение не покинули всех нас на свершение самых безумных идей во имя самого главного - ЛЮБВИ И МУЗЫКИ!!», — написал он в своем Instagram.