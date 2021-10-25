23-24 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Чем больше осень вступает в свои права, тем чаще звезды проводят свои выходные с родными и близкими. Мы уже писали, что в этот уик-энд актриса Мария Горбань крестила новорожденного сына, а Лиза Арзамасова поделилась уютными кадрами с супругом, укачивающим их первенца. И едва не пропустили семейный вечер Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Шоумен поделился забавным роликом, сняв, как Гарри уговаривает маму не отказываться от хлеба.
Большой семейной встрече посвятили выходные пятеро детей Дмитрия Пескова. От брака с Татьяной Навкой у него есть дочь Надя, а от предыдущих союзов — сыновья Николай, Дени и Мика и дочь Лиза. Вместе с отцом они устроили семейный ужин в кафе.
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Фото: Instagram
Актриса Юлия Снигирь поделилась редким фото подросшего сына от Евгения Цыганова. 5-летний Федор засел за шахматную партию с дедом. Снимок с подросшим наследником показала и звезда «Большой маленькой лжи» Риз Уизерспун. Старшему из двух ее сыновей (также у актрисы есть дочь) Дикону исполнилось 18 лет. Его день рождения Риз отметила вместе с его отцом Райанном Филлиппом. Филлипп и Уизерспун развелись в 2008 году, когда мальчику было 5 лет.
Вера Брежнева отпраздновала годовщину свадьбы с супругом Константином Меладзе и похвасталась в соцсетях подарком от мужа. Певица получила роскошное кольцо из белого золота, успанное бриллиантами. Брежнева не стала указывать его цену, но подписчики нашли подобное в интернет-магазинах. Там оно продается по цене более 600 тысяч рублей.
Ксения Бородина отправилась по магазинам не только с дочками, но и с мамой. «Ждём все, пока бабушка вынесет весь магазин обуви», — подписала фото с наследницами телеведущая. С родителями встретился и актер Филипп Бледный. Звезда «Кухни» и «Папиных дочек» опубликовал эмоциональный снимок с ними, поблагодарив за то, что воспитали его таким, какой он есть, и признался им в любви.
А вот Екатерина Шпица напротив призналась, что впервые за долгое время осталась в квартире одна. Супруг отправился в командировку, а сын Герман уехал на каникулы к бабушке. Актриса поделилась уютным снимком с наследником и рассказала о книгах, которые любит ее сын.
Редким фото с дочерью поделилась Эмбер Херд, недавно малышке Уне исполнилось полгода. Звездная мама запечатлелась с ней на прогулке.
Александр Молочников выложил снимок спящей возлюбленной Екатерины Варнавы. Очевидно, подловить актрису в таком состоянии возлюбленному не составило труда — ее шоу «Абсолютно нага» идет в Москве с большим успехом. Сергей Лазарев, ставший зрителем одного из показов, в сторис продемонстрировал, насколько выкладывается артистка, не удержался и преподнес Екатерине огромный букет.
В завершение семейной темы нельзя не поделиться свежим видео из соцсетей Валерии. Звездная бабушка показала, как кормит с ложечки пока единственную внучку Селин.
Пользователи попробовали дать совет певице по поводу кормления, однако Валерия была строга. Попросила комментаторов не утруждать себя, отметив, что и так консультируется со специалистами.
Фото и видео: @maxgalkinru, @lisa_peskova, @yuliasnigir, @reesewitherspoon, @ververa, @borodylia, @katerinashpitsa, @filippblednyi, @amberheard, @kislomolochniy, @lazarevsergey, @valeriya/Instagram