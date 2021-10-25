23-24 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Актриса Юлия Снигирь поделилась редким фото подросшего сына от Евгения Цыганова. 5-летний Федор засел за шахматную партию с дедом. Снимок с подросшим наследником показала и звезда «Большой маленькой лжи» Риз Уизерспун. Старшему из двух ее сыновей (также у актрисы есть дочь) Дикону исполнилось 18 лет. Его день рождения Риз отметила вместе с его отцом Райанном Филлиппом. Филлипп и Уизерспун развелись в 2008 году, когда мальчику было 5 лет.

Вера Брежнева отпраздновала годовщину свадьбы с супругом Константином Меладзе и похвасталась в соцсетях подарком от мужа. Певица получила роскошное кольцо из белого золота, успанное бриллиантами. Брежнева не стала указывать его цену, но подписчики нашли подобное в интернет-магазинах. Там оно продается по цене более 600 тысяч рублей.

Ксения Бородина отправилась по магазинам не только с дочками, но и с мамой. «Ждём все, пока бабушка вынесет весь магазин обуви», — подписала фото с наследницами телеведущая. С родителями встретился и актер Филипп Бледный. Звезда «Кухни» и «Папиных дочек» опубликовал эмоциональный снимок с ними, поблагодарив за то, что воспитали его таким, какой он есть, и признался им в любви.

А вот Екатерина Шпица напротив призналась, что впервые за долгое время осталась в квартире одна. Супруг отправился в командировку, а сын Герман уехал на каникулы к бабушке. Актриса поделилась уютным снимком с наследником и рассказала о книгах, которые любит ее сын.

Редким фото с дочерью поделилась Эмбер Херд, недавно малышке Уне исполнилось полгода. Звездная мама запечатлелась с ней на прогулке.

Александр Молочников выложил снимок спящей возлюбленной Екатерины Варнавы. Очевидно, подловить актрису в таком состоянии возлюбленному не составило труда — ее шоу «Абсолютно нага» идет в Москве с большим успехом. Сергей Лазарев, ставший зрителем одного из показов, в сторис продемонстрировал, насколько выкладывается артистка, не удержался и преподнес Екатерине огромный букет.

В завершение семейной темы нельзя не поделиться свежим видео из соцсетей Валерии. Звездная бабушка показала, как кормит с ложечки пока единственную внучку Селин.