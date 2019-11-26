22-летняя особенная дочь Ирины Хакамады устроила танцы дома и привела в восторг фанатов: «Супердевчуля!»
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Фото: Instagram
Ирина Хакамада поделилась с подписчиками милым видео со своей дочерью Машей. Девушка устроила дома зажигательные танцы, пока смотрела фильм.
«Маша учит английский: фильм идет на английском языке», — пояснила Ирина Хакамада под видео. В кадре девушка совмещает полезное с приятным: слушает иностранную речь и танцует.
«Ирина! Ваша дочка умница!», «Какая классная Маша!», «Так классно танцует! Как вы!», «Супердевчуля!», — похвалили Марию в комментариях.
Ранее Ирина Хакамада уже хвалилась танцевальными достижениями дочки: она показывала, как Маша «зажигала» на дискотеке. Сама же общественный деятель регулярно получает комплименты за отличную фигуру.
Фото и видео: Instagram
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