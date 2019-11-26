22-летняя особенная дочь Ирины Хакамады устроила танцы дома и привела в восторг фанатов: «Супердевчуля!»

«Ирина! Ваша дочка умница!», «Какая классная Маша!», «Так классно танцует! Как вы!», «Супердевчуля!», — похвалили Марию в комментариях.

Ранее Ирина Хакамада уже хвалилась танцевальными достижениями дочки: она показывала, как Маша «зажигала» на дискотеке. Сама же общественный деятель регулярно получает комплименты за отличную фигуру.