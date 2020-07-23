22 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Вернувшаяся в блонд Алена Шишкова показала новое фото на фоне обсуждений, что ее волосы стали зелеными — модель признавалась, что чуть не лишилась волос, так как красила их хной и ей пришлось проводить сложные манипуляции, чтобы вернуться в естественный и привычный цвет.

Олеся Судзиловская показала, как утеплиться, оставаясь элегантной: «Мимо зеркала в отеле без селфи пройти не могла, фиксируя ежедневно получившиеся луки».

Анфиса Чехова дразнит фанатов снова постройневшей фигурой — только недавно они обсуждали округлившиеся формы звезды.

Аврора продемонстрировала стройность у бассейна в санатории: «Развиваем внутренний туризм изо всех сил — кто в Сочи и Крыму, кто в Подмосковье. Есть те, кто отправился на Алтай, и те, кто загорает на пляжах Балтики. А мечты о море — это же самый настоящий "внутренний туризм"».

Ирина Салтыкова вернулась в зал после карантина: «Пора!!!! Приводить себя в форму)))»

Дарья Повереннова рассказала о возрасте: «Я сегодня ехала с одной артисткой в машине и спросила ее: "А сколько тебе лет?" Она ответила: "32". Малявка, подумала я. И тут последовал ее вопрос: "А тебе?" — "48"... И тут я задумалась... Долгое время был период, когда вокруг все были старше меня. Теперь ситуация изменилась. Не всегда и не везде, но частенько... Я о возрасте, вообще-то, особенно не думаю. Вот сегодня случилась заковыка».

Катя Лель поделилась уютом: «С Мамулей на качельке! Душевного тепла вам».