22 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Вернувшаяся в блонд Алена Шишкова показала новое фото на фоне обсуждений, что ее волосы стали зелеными — модель признавалась, что чуть не лишилась волос, так как красила их хной и ей пришлось проводить сложные манипуляции, чтобы вернуться в естественный и привычный цвет.
Олеся Судзиловская показала, как утеплиться, оставаясь элегантной: «Мимо зеркала в отеле без селфи пройти не могла, фиксируя ежедневно получившиеся луки».
Анфиса Чехова дразнит фанатов снова постройневшей фигурой — только недавно они обсуждали округлившиеся формы звезды.
Аврора продемонстрировала стройность у бассейна в санатории: «Развиваем внутренний туризм изо всех сил — кто в Сочи и Крыму, кто в Подмосковье. Есть те, кто отправился на Алтай, и те, кто загорает на пляжах Балтики. А мечты о море — это же самый настоящий "внутренний туризм"».
Ирина Салтыкова вернулась в зал после карантина: «Пора!!!! Приводить себя в форму)))»
Дарья Повереннова рассказала о возрасте: «Я сегодня ехала с одной артисткой в машине и спросила ее: "А сколько тебе лет?" Она ответила: "32". Малявка, подумала я. И тут последовал ее вопрос: "А тебе?" — "48"... И тут я задумалась... Долгое время был период, когда вокруг все были старше меня. Теперь ситуация изменилась. Не всегда и не везде, но частенько... Я о возрасте, вообще-то, особенно не думаю. Вот сегодня случилась заковыка».
Катя Лель поделилась уютом: «С Мамулей на качельке! Душевного тепла вам».
Влад Топалов очаровал фанатов новой фотографией с сыном в модных шляпах.
Свое белобрысое сокровище показал и Джастин Портман — аристократ и бывший муж Натальи Водяновой.
Эмин Агаларов растрогал кадром с прогулки с подросшей дочерью: «Влюблен в эту малышку».
Светлана Пермякова похвасталась урожаем: «Помидоры очень вкусные я их просто обожаю».
Анастасия Волочкова, которую суд заставил заплатить штраф из-за нарушения режима самоизоляции, возмущена случившимся: «Сегодня судом первой инстанции мне присудили штраф в размере 20 тыс руб за то, что, находясь в святом месте Дивеево Нижегородской области, я не надела маску у продуктового магазина и в частном доме друзей во время обеда, куда бесцеремонно ворвались пятеро непонятных лиц мужского пола, не представившихся и не показавших документов <...> А где же правда?! Я понимаю, что мною, как публичной и известной личностью и моим авторитетом очень удобно воспользоваться, как РАЗМЕННОЙ МОНЕТОЙ».
Иосиф Пригожин экспериментирует с селфи-камерой телефона: «Вот такой получился у меня собственный автопортрет».
Лайма Вайкуле поделилась красотой: «У природы нет плохой погоды».
Фото и видео: Instagram / @missalena.92 / @olesya_sudzilovskaya / @achekhova / @avrora_tv / @dpoverennova / @irinasaltykova_official / @vladtopalovofficial / @justinportman / @eminofficial / @volochkova_art / @prigozhin_iosif / @katyalelofficial / @s_permyakova / @laima_vaikule_official
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!