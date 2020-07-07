Поправилась? 42-летняя Анфиса Чехова похвасталась роскошными формами на пляже

«Вот это фигура», «Знойная женщина», «Классные формы», «Богиня красоты», «Анфиса, вот это я понимаю, идеал женской красоты», «Самая сексуальная девушка», «Пышные формы всегда украшают женщину», «По хорошему завидуем», «Красиво загорели ноги», «Прекрасная шоколадка», «Очень красивая фигура и загар. И вообще все», «Не понимаю мужика заднем фоне тут сама Анфиса позирует а он в телефоне сидит», — восхищаются одни.

«Жирок стекает до колен)Где же там разрекламированный 46 размер?», «Анфиса ты беременна?», «Никому не идет лишний вес. В каком бы наряде не были. Нужно худеть, это и для здоровья и всего лучше будет», — критикуют другие.

А как считаете вы, какой должна быть женщина?