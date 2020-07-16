Алена Шишкова чуть не лишилась волос: «Я почти готова была подстричься налысо»
Несколько дней назад модель Алена Шишкова похвасталась прежним цветом волос. Позже она призналась, что после хны и черного цвета ей было непросто вернуться в родной русый. «На фото нет фильтров, смотрите какой цвет получился», — радуется она.
Когда Алена стала брюнеткой, она столкнулась с жесткой критикой. «Все это время, пока я была брюнеткой, меня каждый день осыпали "конфети" из комментариев в стиле "как тебе ужасно не идет", "ведьма" ну и мое любимое "косишь под Решетову". Так или иначе, общественное мнение работает. Ведь мы никогда не верим комплиментам, но прилетают обидные слова, и мы верим им. Зачем же я покрасилась? Я уже писала об этом в предыдущих постах. Зачем нарастила? Не удержалась», — рассказала бывшая возлюбленная Тимати.
Все эти манипуляции сильно повредили локоны модели — настолько, что колористы отказывались с ней работать.
«Я почти готова была подстричься налысо и стать второй Бритни Спирс, после того как в нескольких салонах меня развернули, сказав, что здесь возможно только сращивать. Отросшие светлые корни при черных крашенных волосах — вы наверняка представляете этот суперэффект», — пожаловалась модель.
Для того, чтобы снова стать блондинкой, Алене Шишковой пришлось найти целую команду профессионалов. Такими же, какими были до окрашивания, ее локоны не стали. Однако возвращение к природному оттенку обещает проходить менее болезненным, чем оно могло стать.
«Надеюсь, мой пример будет уроком девочкам-экспериментаторам», — подытожила она.
Фото и видео: Instagram/@missalena.92
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