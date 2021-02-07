21 год вместе: жена Виторгана трогательно поздравила супруга с годовщиной

Влюбленные познакомились в тяжелое время – вторая жена Виторгана, Алла Балтер, умирала от рака. Ирина Млодик на тот момент находилась в отношениях с бизнесменом, который впоследствии эмигрировал в Германию. После смерти Аллы между Ириной и Эммануилом завязался роман.

Напомним, что впоследствии они стали молодыми родителями три года назад, когда у них родилась дочь Этель. А еще через полтора года на свет появилась малышка Клара. К тому времени матери было далеко за 50 лет, а отцу — под 80.

81-летний Эммануил Виторган с оптимизмом смотрит в будущее. На вопрос, как он относится к тому, что не дождется внуков от дочерей, он отвечает: «Сейчас я уверен, что увижу все, что захочу».

У актера, кроме малышек-дочек, есть 54-летняя дочь Ксения (а также внуки и правнуки от нее) и 48-летний сын Максим Виторган.