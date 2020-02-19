Примерно неделю назад 20-летний красавчик Пресли Уолкер Гербер сделал татуировку на лице. Этот поступок спровоцировал волну критики в его адрес.«Жестко», «Но почемууууу? Татуировки на лице входят в моду? Ты только что испортил свою природную красоту», «Наверное, тебе очень скучно? У тебя есть деньги нато, чтобы ее потом свести. Но сделай в следующий раз что-то полезное», «Ты ОЧЕНЬ скоро об этом пожалеешь», — гласили комментарии.Фото топлес, которое опубликовала младшая сестра юноши, 18-летняя модель Кайя Гербер, ее поклонники восприняли как жест поддержки. «Как трогательно! Она показала тату в поддержку брата» — «Она часто показывает татуировки» — «Но не после того, как он сделал тату на лице», — обсуждают в комментариях. — «Пожалуйста, только не делай тату на лице, как твой красавчик брат».В разное время украшали свои лица татуировками многие знаменитости, в том числе и российские. Наргиз Закирова чувствует себя комфортно в ярком образе. А вот эпатажный сын Елены Яковлевой пытается избавиться от наколок, за что его недавно избили единомышленники. Фото и видео: instagram, globallookpressПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!