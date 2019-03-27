Наргиз Закирова удивила интернет-пользователей архивным фото с длинными волосами

Сейчас сложно представить экстравагантную певицу Наргиз не в ее фирменном стиле — с бритой наголо головой и замысловатыми тату на лице. Тем сильнее был wow-эффект от архивного фото, которым артистка решила поделиться с фолловерами свого микроблога.

«New York 2008 «DOWN HOUSE» lounge. The best memories ever», — так подписала снимок, на котором она позирует с собранными в «мальвинку» длинными черными волосами, в необычном черном топе и в джинсах (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).