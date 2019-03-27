Наргиз Закирова удивила интернет-пользователей архивным фото с длинными волосами

Сейчас сложно представить экстравагантную певицу Наргиз не в ее фирменном стиле — с бритой наголо головой и замысловатыми тату на лице. Тем сильнее был wow-эффект от архивного фото, которым артистка решила поделиться с фолловерами свого микроблога.
«New York 2008 «DOWN HOUSE» lounge. The best memories ever», — так подписала снимок, на котором она позирует с собранными в «мальвинку» длинными черными волосами, в необычном черном топе и в джинсах (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
«Не пора ли вернуть волосы? Вам они очень идут! Кстати, что вы крутая! И можете без волос, мы все поняли», «Шикарные волосы, но изюминка то в лысине)))», «Красивые волосы)) но таких много, мне больше по душе образ сегодняшний», «Вам очень идут длинные волосы, Голливудская Красотка», «Как вам красиво с такой прической», «Красивому человеку волосы не нужны» (с) Дана Соколова. Волосы — это не показатель женственности ну ни капли, это все стереотипы, навязанные с раннего детства. Наргиз прекрасна❤️», — стали спорить интернет-пользователи. А вам какая Наргиз нравится больше?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram