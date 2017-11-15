О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Олеся Судзиловская поделилась огненной фотографией со съемок: «"Наши" в Болливуде». Анна Нетребко показала, как они отдыхают с девочками: «Отель Захер... ну ка взбодрись! Мы пришли».

Дмитрий Маликов задумался о возрасте: «Ох уж это неумолимое время! Дети моих одноклассников уже почти мои ровесники! Надо же..))»

Жена Виталия Гогунского удивила всех фотографией без макияжа: «Кто то хотел посмотреть на меня без макияжа, заведомо называя плохими словами... Ну, что ж расчехляйте! Еще и поплакать успела, так что никакой жалости, пишите как есть». Ким Кардашьян и Светлана Лобода поделились откровенными фотографиями.

Любовь Толкалина опубликовала нежные признания: