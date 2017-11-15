16 ноября: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Олеся Судзиловская поделилась огненной фотографией со съемок: «"Наши" в Болливуде». Анна Нетребко показала, как они отдыхают с девочками: «Отель Захер... ну ка взбодрись! Мы пришли».
Дмитрий Маликов задумался о возрасте: «Ох уж это неумолимое время! Дети моих одноклассников уже почти мои ровесники! Надо же..))»
Жена Виталия Гогунского удивила всех фотографией без макияжа: «Кто то хотел посмотреть на меня без макияжа, заведомо называя плохими словами... Ну, что ж расчехляйте! Еще и поплакать успела, так что никакой жалости, пишите как есть». Ким Кардашьян и Светлана Лобода поделились откровенными фотографиями.
Любовь Толкалина опубликовала нежные признания:
Вчера, а точнее уже под утро сегодня, мы забабахали финальные аккорды и завершили сьемки проекта #девочкинеслаются для стс. И я хочу признаться в любви. Да. Нашему режиссеру.Сергей Краснов-мой друг режиссер. До слёз уже скучаю по тебе, хоть и расстались недавно." сердечко мое припёрлось" подарочек наш. Никогда никогда больше я не видела такого яркого примера абсолютно позитивного созидания, священнодействия в условиях перманентной пиздецомы сьемочного процесса( девочки закрыли ушки) учитель и ученый, друг, брат, отец , Человек родной, ни одного процента жизни не уступающий тьме сомнения,что у нас может что то не получиться. Спасибо тебе . Ты- Великий. Хоть и юный еще совсем @valeshnaya @vkoblenko @agniakyza @_annyakunina_ грущу....
Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)
Анастасия Шубская поделилась старым семейным фото и поблагодарила родителей: «Спасибо вам за жизнь и самое счастливое детство».
Ксения Бородина похвасталась голубоглазой дочкой, а Яна Рудковская опубликовала в блоге сына памятное видео:
На вопрос когда я первый раз встал на коньки ⛸, отвечаю , что в 1 год и 8 месяцев , и вот как это было ) У меня был самый маленький размер -21 , коньки подарила Федерация Фигурного Катания , как сказали это были самые маленькие коньки в мире , сделанные на заказ ) 🙈 #рурикакакмолодымыбыли
Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)
Дети Филиппа Киркорова записали нежное признание и поздравили его с медалью:
Фото: instagram