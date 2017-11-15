Дочери Веры Глаголевой и Кирилла Шубского исполняется 24 года.

Сегодня день рождения отмечает Анастасия Шубская — супруга одного из всемирно известных хоккеистов Александра Овечкина. В честь праздника в Instagram спортсмена появилось фото именинницы. «Моя родная,любимая сладкая девочка!я поздравляю тебя с днём рождения!я безумно тебя люблю,благодарен судьбе что ты моя жена!спасибо что ты рядом,что поддерживаешь меня в любой ситуации !оставайся всегда такой же доброй ласковой нежной!очень тебя люблю твой муж)», — подписал снимок Александр.

Анастасия опубликовала в микроблоге архивный снимок с родителями — актрисой Верой Глаголевой, безвременно ушедшей в августе 2017 года, и бизнесменом Кириллом Шубским. В подписи к снимку модель поблагодарила родителей за жизнь и самое счастливое детство.

Многочисленные поклонники поздравили именинницу в комментариях: «Настенька, милая! Спасибо за добро ваше, отзывчивость . Будьте счастливы.... сияйте», «Счастья Вам, Настенька, бесконечного!!!!🎈🎈🎈🎈🎈❤❤❤», «С днем рождения, красавица!», «Спасибо вашей маме за талант, за милоту, за красоту!!! Очень любил её творчество! Это запахи детства! Вам так же спасибо за прекрасный контент!!! Вам и Александру быть всегда счастливывми!!!», «Настя С Днём Рождения Вас!!!!Счастья,здоровья и семейного благополучия!!!»

Напомним, Александр Овечкин и Анастасия Шубская узаконили отношения в августе 2016 года, а спустя год устроили пышное свадебное торжество в подмосковной Барвихе.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram