О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Ксения Бородина растрогала фанатов милой фотографией: «Когда мама хочет поцеловать, а ты кокетка». Екатерина Волкова порадовала фанатов селфи со съемок сериала на «СТС». Анита Цой поделилась новостями: «Помимо звания "Почетного посла Олимпийской команды России", 30 минут назад я стала официальным факелоносцем Олимпийского огня в Южной Корее». Филипп Киркоров похвастался орденом: «15 ноября 2017, МОСКВА, КРЕМЛЬ. Только что наш Президент Владимир Владимирович ПУТИН, в Екатерининском Зале, в Кремле, вручил мне ОРДЕН ПОЧЕТА!!»

Юлия Ковальчук показала первое послеродовое селфи, а Алексей Чумаков — фотографию с новорожденной дочкой. Дмитрий Маликов похвастался: «Уроки водительского мастерства) Готовимся к 18-летию.. Я сам получил права в 18 и сел за папину копеечку..детки наши тоже "вылетают нам в копеечку"».

Тина Канделаки похвасталась стройным телом на белоснежном пляже. Алексей Воробьев — горячей фотографией с новой татуировкой. А Нюша — длинными ногами: «Я одна жду снег??? Делаем ставки когда он выпадет)))»

Юлия Началова показала ретрофото: «Я и Кристина на международном музыкальном конкурсе вокалистов».

Юлия Савичева опубликовала свой рисунок: «По просьбам трудящихся, продолжаю выкладывать свою дилетантскую живопись. Одно из красивейших мест южной части Португалии, недалеко от Лиссабона - Синтры. Город, спрятанный внутри горы, на вершине которой стоит Замок Принцессы (замок Пена). Поскольку была пасмурная погода, то выходя на балкон замка я буквально стояла в облаках и могла потрогать их руками. Такое ощущение, что есть только край балкона, а вокруг нет ничего кроме тумана и пустоты. Помню, как тряслись коленки потому что я просто не могла понять где небо а где земля, как будто попала в другое измерение. Город из сказки, причем готической сказки, где вечно идут дожди (ну таким я его запомню). Внутри горы множество домиков, кафешек и магазинчиков. И вековое спокойствие. Замок Принцессы. Какой-то холст, какие-то краски. 2017 год».

Анна Седокова показала, как красится в машине: «Было всего 5 минут до репетиции и вот. Не было с собой карандаша для бровей и румян. Как румяна - использовала розовую, гигиеническую помаду и, видите, когда нет времени - всегда спасает красная помада. Только помните - красная помада хорошо работает с идеальным цветом лица, а это значит - не забудьте нанести тон».