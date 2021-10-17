16-17 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/lazarevsergey
Третьи выходные октября ознаменовались недавно утвержденным праздником — днем отца. Российские знаменитости тут же принялись поздравлять близких и себя с важным событием. Максим Галкин показала, как забавно его поздравили Лиза и Гарри. А Сергей Лазарев, опубликовав милейшее фото с сыном и дочерью, написал, что быть отцом для него величайшая радость: «Сегодня в России празднуют день отца! Быть отцом этих двух солнышек — самая большая награда! Никуся, Анютка, я вас очень люблю! Поздравляю всех отцов!».
Анна Нетребко в перерывах между выступлениями устроила настоящий марафон по московским ресторанам. Оперная дива показала подписчикам, какие блюда ее заставляют задуматься о будущем фигуры.
Звезда «Клона» Джованна Антонелли показала честное фото: она сделал селфи перед сном — без макияжа и укладки.
Эммануил и Ирина Виторган провели выходной день с маленьким дочками Этель и Кларой в цирке.
Марина Юдашкина поздравила Дмитрия Пескова с днем рождения.
Настя Ивлеева, как всегда, в своем стиле, обнародовала забавное фото, где сняла себя не с лучшего ракурса. А Дмитрий Нагиев, с которым она снимается в рекламе, получился на снимке шикарным.
Марина Зудина в день отца показала семейное фото, которое особенно значимо для нее. На снимке изображены три главных мужчины клана Табаковых: Олег Павлович с сыновьями Антоном и Павлом.
Владимир Пресняков и Наталья Подольская отметили годовщину — 16 лет вместе. «Что такое любовь? По-моему, это когда влюбленность прошла, розовые очки спали, но ничего не изменилось», — написала певица на своей странице.
Светлана Бондарчук, известная своей любовью к собакам породы лабрадудль, показала своих милых питомиц, пришедших с ней на ужин в ресторан.
Многие знаменитости в это время года отдыхают на берегу моря или океана. Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова разместила в блоге видео из отпуска и нарвалась на критику из-за своей худобы. Но истинные поклонники заметили лишь красоту в кадре.
На отдых с семьей улетела и модель Елена Кулецкая. Она с мужем и дочками добиралась 10 часов до Сейшельских островов, но увиденное там компенсировало долгую дорогу.
Анфиса Чехова похвасталась фото из Мексики. Телеведущая запечатлела себя в кружевном платье на фоне местной растительности.
Нонна Гришаева сообщила, что победила коронавирус и после нескольких отрицательных тестов вернулась к работе. «Наконец-то вырвалась из плена! И с тремя отрицательными тестами с удовольствием окунулась в любимую работу», — написала она в Instagram.
Фото и видео: Instagram