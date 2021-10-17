16-17 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Третьи выходные октября ознаменовались недавно утвержденным праздником — днем отца. Российские знаменитости тут же принялись поздравлять близких и себя с важным событием. Максим Галкин показала, как забавно его поздравили Лиза и Гарри. А Сергей Лазарев, опубликовав милейшее фото с сыном и дочерью, написал, что быть отцом для него величайшая радость: «Сегодня в России празднуют день отца! Быть отцом этих двух солнышек — самая большая награда! Никуся, Анютка, я вас очень люблю! Поздравляю всех отцов!».

Анна Нетребко в перерывах между выступлениями устроила настоящий марафон по московским ресторанам. Оперная дива показала подписчикам, какие блюда ее заставляют задуматься о будущем фигуры.