Рэп и хрюшка в подарок: дети Галкина и Пугачевой забавно поздравили отца с праздником

Алла Пугачева все время, пока глава семейства снимал видео, находилась рядом. За кадром она сообщила, что тоже поздравила супруга.

Примадонна с мужем воспитывают детей разносторонними личностями. Лиза и Гарри с ранних лет учат иностранные языки. Особый упор делается на изучение французского, которым полиглот Максим Галкин владеет в совершенстве.

Двойняшки учатся во втором классе элитной школы, обучение в которой обходится их родителям в сумму больше 3 млн рублей в год. Но еще до того, как стать первоклашками, Лиза и Гарри имели обширные познания в культуре, окружающем мире, литературе и других науках.