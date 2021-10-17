Рэп и хрюшка в подарок: дети Галкина и Пугачевой забавно поздравили отца с праздником
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 8-летние Гарри и Лиза, всегда заранее готовятся к семейным праздникам. Брат с сестрой обязательно делают подарки своими руками и разучивают стихи и песни.
День отца не стал исключением. Максим показал в Instagram, как постарались его сын и дочь. Гарри сочинил рэп, а Лиза сделала оригами и нарисовала хрюшку в подарок. Поздравление получилось удивительно трогательным.
Алла Пугачева все время, пока глава семейства снимал видео, находилась рядом. За кадром она сообщила, что тоже поздравила супруга.
Примадонна с мужем воспитывают детей разносторонними личностями. Лиза и Гарри с ранних лет учат иностранные языки. Особый упор делается на изучение французского, которым полиглот Максим Галкин владеет в совершенстве.
Двойняшки учатся во втором классе элитной школы, обучение в которой обходится их родителям в сумму больше 3 млн рублей в год. Но еще до того, как стать первоклашками, Лиза и Гарри имели обширные познания в культуре, окружающем мире, литературе и других науках.
Фото и видео: Instagram