Дочери-двойняшки звезды «Клона» Джованны Антонелли выросли ее точными копиями

Дочери-двойняшки звезды «Клона» Джованны Антонелли выросли ее точными копиямиДевочки вовсю примеряют мамины образы
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @giovannaantonelli
Джованна Антонелли опубликовала пост с архивными фотографиями, где показала своих детей, а также старые детские снимки. Поклонники заметили, что дети Джованны чрезвычайно похожи на нее.
Актриса воспитывает троих детей — старшего сына Пьетро от экс-супруга и двух дочерей-двойняшек, Софию и Антонию. Именно с их совместного кадра и начинается карусель в публикации.
Мама и дочери оделись в одинаковые уютные домашние халаты и сфотографировались в ванной. Все они сделали одинаковое окрашивание — осветлили передние пряди.
Поклонники пришли в восторг от семейного селфи и признались, что сама Джованна выглядит очень молодо, несмотря на то, что ей 45, и похожа на старшую сестру девочек.
Стоит отметить, что София и Антония, хотя и наряжаются аналогично для фотосессий, не стремятся быть одинаковыми, как это часто делают близнецы. Напротив, они стараются отличаться друг от друга, по-разному одеваются и даже носят разные прически — одна из девочек носит челку, а вторая ее отрастила. Впрочем, отличать их друг от друга поклонникам актрисы это не очень помогает — дочерей звезды часто путают.
Фото: Instagram