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Дочери-двойняшки звезды «Клона» Джованны Антонелли выросли ее точными копиями

Девочки вовсю примеряют мамины образы
Актриса, известная российским зрителям как Жади, мама троих детей. Несмотря на то, что ей уже исполнилось 45 лет, она выглядит, скорее, как старшая сестра для своих дочерей-близняшек, которые похожи на нее как две капли воды.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Джованна Антонелли с дочерьми

Фото: @giovannaantonelli

Джованна Антонелли опубликовала пост с архивными фотографиями, где показала своих детей, а также старые детские снимки. Поклонники заметили, что дети Джованны чрезвычайно похожи на нее.

Актриса воспитывает троих детей — старшего сына Пьетро от экс-супруга и двух дочерей-двойняшек, Софию и Антонию. Именно с их совместного кадра и начинается карусель в публикации.

Мама и дочери оделись в одинаковые уютные домашние халаты и сфотографировались в ванной. Все они сделали одинаковое окрашивание — осветлили передние пряди.

Поклонники пришли в восторг от семейного селфи и признались, что сама Джованна выглядит очень молодо, несмотря на то, что ей 45, и похожа на старшую сестру девочек.

Стоит отметить, что София и Антония, хотя и наряжаются аналогично для фотосессий, не стремятся быть одинаковыми, как это часто делают близнецы. Напротив, они стараются отличаться друг от друга, по-разному одеваются и даже носят разные прически — одна из девочек носит челку, а вторая ее отрастила. Впрочем, отличать их друг от друга поклонникам актрисы это не очень помогает — дочерей звезды часто путают.

Фото: Instagram