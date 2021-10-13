Дочери-двойняшки звезды «Клона» Джованны Антонелли выросли ее точными копиями

Джованна Антонелли опубликовала пост с архивными фотографиями, где показала своих детей, а также старые детские снимки. Поклонники заметили, что дети Джованны чрезвычайно похожи на нее.

Актриса воспитывает троих детей — старшего сына Пьетро от экс-супруга и двух дочерей-двойняшек, Софию и Антонию. Именно с их совместного кадра и начинается карусель в публикации.

Мама и дочери оделись в одинаковые уютные домашние халаты и сфотографировались в ванной. Все они сделали одинаковое окрашивание — осветлили передние пряди.