15 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Эвелина Бледанс показала, какие красивые чаепития устраивает с сыном Семеном в последние теплые осенние дни.

Бритни Спирс похвасталась подтянутой фигурой на необычном снимке. Поп-звезда 2000-х забралась на шею своему любимому — фитнес-тренеру Сэму Асгари и прокатилась верхом на нем.

15 октября Николай Басков отметил 44-летие. Он опубликовал фото с красавицей-мамой и поблагодарил ее за жизнь. «Любимая моя мамочка, благодарю тебя за главный подарок под названием жизнь», — написал именинник в Instagram. Максим Галкин с юмором поздравил давнего друга с днем рождения, спародировав его. «С днем рождения, дорогой! Чтоб ты был здоров и счастлив!», — написал телеведущий в микроблоге.