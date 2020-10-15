15 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/celinedion/
Эвелина Бледанс показала, какие красивые чаепития устраивает с сыном Семеном в последние теплые осенние дни.
Бритни Спирс похвасталась подтянутой фигурой на необычном снимке. Поп-звезда 2000-х забралась на шею своему любимому — фитнес-тренеру Сэму Асгари и прокатилась верхом на нем.
15 октября Николай Басков отметил 44-летие. Он опубликовал фото с красавицей-мамой и поблагодарил ее за жизнь. «Любимая моя мамочка, благодарю тебя за главный подарок под названием жизнь», — написал именинник в Instagram. Максим Галкин с юмором поздравил давнего друга с днем рождения, спародировав его. «С днем рождения, дорогой! Чтоб ты был здоров и счастлив!», — написал телеведущий в микроблоге.
Селин Дион опубликовала фото с 10-летними сыновьями-близнецами, а Алексей Чадов показал фото со съемки фильма.
Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли поделилась ярким фото, где позировала в ярком платье цвета лимона, со стильной прической и ярким макияжем.
Алена Водонаева привлекла внимание к акции помощи животным, которые ищут дом, и рассказала, как каждый, кто хочет завести питомца, может найти идеального друга в питомнике.
Лада Дэнс показала поклонникам стильный кадр из фотостудии, где звезда 1990-х позировала в костюме с цветочным принтом.
Алексей Ягудин опубликовал милое видео дочек, которые побывали на пикнике с мамой Татьяной Тотьмяниной.
Марина Газманова поделилась чудесными кадрами морского заката.
Певица Нюша предстала на ноом фото в необычном образе. Для съемок в клипе артистка перевоплотилась в пепельную блондинку с длинными волосами.
Фото и видео: Instagram Эвелины Бледанс, Бритни Спирс, Алены Водонаевой, Джованны Антонелли, Алексея Ягудина, Алексея Чадова, Селин Дион, Владимира Кузьмина, Марины Газмановой, Нюши, Николая Баскова, Максима Галкина, Эвелины Бледанс
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!