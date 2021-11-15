15 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @katerinashpitsa
Лиза Арзамасова очень трогательно поздравляет своих бабушку и дедушку — они отмечают годовщину свадьбы:
«Мои прекрасные бабушка и дедушка отпраздновали 63 года со дня свадьбы! Прибавьте сюда еще несколько лет ухаживания. "Ухаживания"... Слово прекрасное! Дедушка, правда, называет это словом "дружили", а бабушка говорит: "Ухаживал за мной". Хотя думаю, что дружба — один из главных залогов такого долгого союза. Деду почти 90. И он иногда смеется: "Никогда не думала, что фразу "дед, 90 лет", можно будет про меня сказать!», — пишет она.
Павел Деревянко и Илья Прусикин порадовали поклонников совместным селфи.
«It’s Big! No little!», — подписали они совместную публикацию, а поклонники отметили, что актер и музыкант очень похожи друг на друга — не все смогли отличить их.
И это не последнее парное звездное фото на сегодня — веселое совместное селфи публикуют Катерина Шпица и Екатерина Вилкова. Как Павел и Илья, молодые актрисы явно близки по духу.
Пэрис Хилтон и ее супруг уже третий день отмечают свою роскошную свадьбу. Этим важным событием звезда 2000-х с удовольствием делится в своем блоге на радость поклонникам, которые очень долго ждали этого радостного момента в жизни своего кумира.
Иосиф Пригожин и Валерия продолжают восторгаться очаровательной внучкой Селин.
«После того как пообщаешься с малышкой, не хочется общаться со многими взрослыми, чтобы душу не пачкать. Такое очищение происходит после встречи с нашей Селиночкой», — рассказывает Пригожин.
Катя Варнава живет на контрасте — по опубликованному селфи у актрисы тоже можно заподозрить проблемы. Однако можно надеется, что это не более, чем мастерски воплощенный образ для роли.
Катерина Шпица демонстрирует выносливость и отличное чувство юмора. Пребывая на площадке с семи утра, она находит маленькие радости жизни — например, погреться у теплой батареи.
Рената Литвинова доказала, что она великолепна всегда — даже в белом халате. Актриса опубликовала в своем блоге атмосферное и элегантное будуарное селфи.
В семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой полная гармония, несмотря на злые языки — артист опубликовал совместное фото с красавицей женой. Несмотря на возраст, Примадонна отлично смотрится в мини.
Сын Елена Перминовой Егор отметил 10-летие и получил долгожданный подарок. В отличие от многих других звездных детей, которые просят айфоны и брендовые сумки, у парня совсем другие приоритеты.
«На этот день рождения Егор просил пластмассовый снегоход с моторчиком за 3 500 руб. — в век, когда твои ровесники мечтают о приставках и телефонах iPhone, ты романтик и мечтатель, хороший снегоход в России — диковинка, поэтому подрастай и заработаешь на него сам, а пока я решила выбрать тебе кое-что другое и, судя по всему, не прогадала. Наконец-то папа сможет спокойно единолично пользоваться своим айпадом», — пишет она.
Алена Шишкова проводит время со своей дочерью Алисой от Тимати и наконец может утереть нос подписчикам, которые считают, что она уделяет ребенку не так много времени как нужно — ведь чаще всего воспитанием Алисы занимается бабушка.
Сын Юлии Снигирь тоже под чутким присмотром бабушки — вместе они отправились на прогулку, а мама тем временем делает атмосферные кадры.
Ольга Кабо опубликовала очень трогательное фото с подросшими сыном и дочерью.
«ЛЮБОВЬ! Счастье, что Вы у меня есть, Танюша и Витюша», — пишет актриса.
Фото: Instagram Иосифа Пригожина, Катерины Шпицы, Ильи Прусикина, Елены Перминовой, Екатерины Варнавы, Алены Шишковой, Юлии Снигирь, Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Пэрис Хилтон, Ренаты Литвиновой