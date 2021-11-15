15 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лиза Арзамасова очень трогательно поздравляет своих бабушку и дедушку — они отмечают годовщину свадьбы:

«Мои прекрасные бабушка и дедушка отпраздновали 63 года со дня свадьбы! Прибавьте сюда еще несколько лет ухаживания. "Ухаживания"... Слово прекрасное! Дедушка, правда, называет это словом "дружили", а бабушка говорит: "Ухаживал за мной". Хотя думаю, что дружба — один из главных залогов такого долгого союза. Деду почти 90. И он иногда смеется: "Никогда не думала, что фразу "дед, 90 лет", можно будет про меня сказать!», — пишет она.

Павел Деревянко и Илья Прусикин порадовали поклонников совместным селфи.

«It’s Big! No little!», — подписали они совместную публикацию, а поклонники отметили, что актер и музыкант очень похожи друг на друга — не все смогли отличить их.

И это не последнее парное звездное фото на сегодня — веселое совместное селфи публикуют Катерина Шпица и Екатерина Вилкова. Как Павел и Илья, молодые актрисы явно близки по духу.

Пэрис Хилтон и ее супруг уже третий день отмечают свою роскошную свадьбу. Этим важным событием звезда 2000-х с удовольствием делится в своем блоге на радость поклонникам, которые очень долго ждали этого радостного момента в жизни своего кумира.