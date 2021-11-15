Пугачева в дерзком мини-платье и на каблуках отметила годовщину с Галкиным
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
За невероятным стилистическим и внешним преображением Примадонны без устали наблюдает вся страна. Каждый ее светский выход вызывает восторженные комплименты и положительные комментарии со стороны публики и экспертов в сфере моды.
На этот раз новый повод для восхищения поклонникам творчества Аллы Борисовны предоставил ее муж — юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин.
Супруг Пугачевой опубликовал их совместную фотографию в своем Instagram-аккаунте, на которой певица предстала, как когда-то завещала Коко Шанель, в маленьком черном платье.
В комментариях под фото сразу же посыпались восторженные комментарии со стороны поклонников пары.
«Алла Борисовна цветёт, так держать», «Бесподобная и единственная Алла!», «Какая красивая», — отмечают подписчики телеведущего.
Некоторые из них даже заметили, что выражения лица юмориста достаточно потерянное на фоне Аллы Борисовны и предположили, что виной тому шикарный вид его похорошевшей супруги.
«Максим потерялся на фоне Аллы Борисовны», — пишет под постом один из поклонников.