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«141 год на двоих»: Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото с родителями в их общий день рождения

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Светлана Бондарчук

Фото: www.instagram.com/a030aa/

Родители Светланы развелись, когда она была маленькой, но сохранили нормальные отношения.

Светлана Бондарчук провела день в компании мужа Сергея Харченко, сына Сергея и его избранницы и своих родителей Виталия и Софии Рудских. Долгое время отец Светланы живет в США, куда уехал после развода с первой женой, но иногда они встречаются в России. Очередное «свидание» случилось по поводу их общего дня рождения: София и Виталий появились на свет в один день.

«С днем рождения! На двоих 141 год», — подписала Бондарчук фото с родителями.

В сториз она пока журналист и модель показала видео с празднования. «Все хорошо, уже не на кухне», — отметила она, когда выносили именинный торт для ее родителей.

«Круто», «Какое это счастье, когда родители здоровы и живы! Поздравляю вас от всего сердца!», «Многая лета в здравии, счастье, любви и радости!», «Вы на маму похожи», «Здоровья вашей семье. Ваш муж похож на вашего папу», — прокомментировали поклонники Светланы Бондарчук.

Напомним, 15 августа Светлана Бондарчук вышла замуж за Сергея Харченко, после чего они отправились в романтическое путешествие в Турцию.

Фото и видео: Instagram Светланы Бондарчук

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