«141 год на двоих»: Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото с родителями в их общий день рождения
Фото: www.instagram.com/a030aa/
Светлана Бондарчук провела день в компании мужа Сергея Харченко, сына Сергея и его избранницы и своих родителей Виталия и Софии Рудских. Долгое время отец Светланы живет в США, куда уехал после развода с первой женой, но иногда они встречаются в России. Очередное «свидание» случилось по поводу их общего дня рождения: София и Виталий появились на свет в один день.
«С днем рождения! На двоих 141 год», — подписала Бондарчук фото с родителями.
В сториз она пока журналист и модель показала видео с празднования. «Все хорошо, уже не на кухне», — отметила она, когда выносили именинный торт для ее родителей.
«Круто», «Какое это счастье, когда родители здоровы и живы! Поздравляю вас от всего сердца!», «Многая лета в здравии, счастье, любви и радости!», «Вы на маму похожи», «Здоровья вашей семье. Ваш муж похож на вашего папу», — прокомментировали поклонники Светланы Бондарчук.
Напомним, 15 августа Светлана Бондарчук вышла замуж за Сергея Харченко, после чего они отправились в романтическое путешествие в Турцию.
Фото и видео: Instagram Светланы Бондарчук
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