«141 год на двоих»: Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото с родителями в их общий день рождения

«Круто», «Какое это счастье, когда родители здоровы и живы! Поздравляю вас от всего сердца!», «Многая лета в здравии, счастье, любви и радости!», «Вы на маму похожи», «Здоровья вашей семье. Ваш муж похож на вашего папу», — прокомментировали поклонники Светланы Бондарчук.

Напомним, 15 августа Светлана Бондарчук вышла замуж за Сергея Харченко, после чего они отправились в романтическое путешествие в Турцию.