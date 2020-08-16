Сын Федора и Светланы Бондарчук вышел в свет с новой возлюбленной

Напомним, наследники двух знаменитых фамилий — Сергей Бондарчук и Тата Мамиашвили — поженились в 2012 году. Через несколько месяцев после свадьбы у пары родилась дочь, которую назвали Маргаритой. В 2013 году на свет появилась ее младшая сестра Вера. Через шесть лет супруги объявили о разводе. Не так давно Тата представила публике своего нового возлюбленного, им стал сооснователь актерского агентства Art Pictures Junior и продюсер Филипп Фролов. В прошлом году в рамках фестиваля «Кинотавр» он представлял фильм «Болванка».

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