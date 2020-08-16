Сын Федора и Светланы Бондарчук вышел в свет с новой возлюбленной
Фото: Instagram/@seregabondar
28-летний сын Федора и Светланы Бондарчук в минувшем году расстался с супругой Татой Мамиашвили, подарившей ему двух дочерей. Однако статус завидного холостяка Сергей Бондарчук-младший носил недолго — на свадьбу к матери, состоявшуюся 15 августа, он пришел в компании красавицы-блондинки.
СМИ уже выяснили имя новой возлюбленной актера — ею стала экс-стилист, а в настоящее время владелица премиального бренда одежды Валерия.
Напомним, наследники двух знаменитых фамилий — Сергей Бондарчук и Тата Мамиашвили — поженились в 2012 году. Через несколько месяцев после свадьбы у пары родилась дочь, которую назвали Маргаритой. В 2013 году на свет появилась ее младшая сестра Вера. Через шесть лет супруги объявили о разводе. Не так давно Тата представила публике своего нового возлюбленного, им стал сооснователь актерского агентства Art Pictures Junior и продюсер Филипп Фролов. В прошлом году в рамках фестиваля «Кинотавр» он представлял фильм «Болванка».
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Фото: Instagram/@seregabondar, East News
Видео: Instagram/@serdar_kambarov
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