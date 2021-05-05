13-летней дочери Даны Борисовой потребовалась помощь психиатра из-за нанесения себе травм

В конце апреля дочь известной телеведущей Даны Борисовой была госпитализирована. В качестве причины назывались невроз и панические атаки, но оказалось, что все куда серьезнее. Полине потребовалась консультация детского психиатра.

«Впервые я увидела глубокие царапины на руках у дочки чуть больше 2 недель назад, по приезде в Москву из Питера. Естественно, я задала вопрос: это что такое? На что мне Полина ответила, что ее поцарапала наша собачка. Но от матери, как бы ни старались дети, никогда ничего не скроешь. Стало понятно, что собака не имеет к этому никакого отношения», — призналась звездная мама.

Находясь в школе и в собственной ванной комнате, девочка наносила себе травмы по всему телу — пострадали руки, ноги, шея, живот. Когда мама и врачи спросили ее, почему она это делает, Полина ответила, что не может контролировать себя из-за панических атак.

В клинике под присмотром профессионалов Полина пролежала 4 дня, и после консультации с врачом-психиатром она вернулась домой. Помимо сложной ситуации в семье (напомним, что 4 мая в рамках проекта Люсьен Крысановой «Дай сказать» Дана Борисова раскрыла ужасные подробности отношений своей дочери с отцом), телезвезда не исключает влияния «групп смерти» в социальных сетях или депрессивных аниме.

А вы слышали о подобной проблеме у современных подростков?